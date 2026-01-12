خبير أمني: مصر لا تتعامل مع الكيانات الموازية في الدول

أكد العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، أنه منذ تولي الرئيس السيسي قيادة الدولة المصرية، وكانت كل خطاباته الحديث عن الدور الوطني، وكان يخاطب الشعوب بالحفاظ على الدولة الوطنية.

وقال سمير راغب، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “الحكاية”، أن التقسيم لو تم في السودان سينتقل لمكان آخر، مؤكدا ان الدولة الوطنية هي الضمان للحفاظ على الأوطان.

وتابع رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، أن فكرة الكيانات الموازية والعصابات التي تستولى على موارد الشعوب وتحارب بها الدولة وتولى الحكم تعمل على التقسيم سواء في السودان أوغيره، هي خطر على الشعوب، مؤكدا ان مصر لا تضع المصالح مع الكيانات الموازية فوق مبادئها ولا تتعامل مع الكيانات الموازية.



وأشار سمير راغب إلى أن الحكومة في السودان بقيادة البرهان هي الشرعية ولها الحق في تفعيل اتفاقيات الدفاع المشترك باعتبارها هي مسئولة عن الدولة السودانية في المرحلة الإنتقالية.

