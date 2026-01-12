حملة مكبرة لتنفيذ قرارات الغلق والتشميع بمدينة العبور

أكد المهندس تامر جبر "رئيس جهاز تنمية مدينة العبور"، بمحافظة القليوبية ضرورة تطبيق القانون بكل حزم والحفاظ على سلامة المواطنين.

قرارات الغلق



جاء ذلك تحت إشراف إدارتي التنمية والأمن ، ولجنة الإزالة والغلق والسحب بالجهاز ، وبالتنسيق مع شرطة التعمير، حيث تم تشكيل حملة لتنفيذ قرار غلق وتشميع باحد الاماكن الترفيهية بمنطقة الجولف ، وجاء تنفيذ القرار نظرا لعدم توافر اشتراطات الدفاع المدني بتلك المنشآت، بالإضافة إلى العمل برخصة تشغيل منتهية.



وأكد "رئيس الجهاز" أن جهاز المدينة مستمر في تنفيذ قرارات الغلق والتشميع بكل حسم تجاه أي منشأة مخالفة، خاصة تلك التي لا تلتزم باشتراطات السلامة والأمان، مشددا على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس أمن وسلامة المواطنين.



كما أشار إلى أن الحملات مستمرة بجميع أحياء المدينة، في إطار خطة شاملة لإحكام الرقابة، والتأكد من التزام كافة الأنشطة بالضوابط القانونية والتراخيص اللازمة، حفاظًا على الصالح العام وتحقيق الانضباط.