تحقيقات وملفات

أرقام نصف النهائي تكشف الفارق .. السنغال تتفوق هجوميًا ومصر تتحدى بالصلابة .. والمغرب الافضل دفاعيا .. ونيجيريا الأقوي هجوميا

كأس الأمم الأفريقية
كأس الأمم الأفريقية

تأهل منتخب مصر بقيادة نجم ليفربول محمد صلاح إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بعد فوزه المثير 3-2 على منتخب كوت ديفوار في مباراة شهدت لحظات إثارة كبيرة بينما عبر منتخب السنغال إلى نصف النهائي بصعوبة بعد الفوز على مالي بهدف نظيف.

وستجمع مواجهة نصف النهائي يوم الأربعاء بين مصر والسنغال ليعيد التاريخ لقاء زميلين سابقين في ليفربول صلاح وماني على مستوى المنتخبات.

وتعد هذه المباراة المواجهة السادسة بين مصر والسنغال في تاريخ كأس الأمم الأفريقية حيث فاز كلا الفريقين في مناسبتين وتعادلا مرة واحدة وكان التعادل في نهائي نسخة 2021 الذي حسمته السنغال بركلات الترجيح 4-2.

رغم أن مصر الأكثر تتويجًا في تاريخ البطولة بـ7 ألقاب إلا أن الكثير من التوقعات لم تصنفه كأبرز المرشحين للفوز حيث تميل التوقعات إلى منتخب المغرب والسنغال.

المغرب الأقوي دفاعيا

منتخب المغرب المصنف الحادي عشر عالميًا قبل البطولة يتميز بالدفاع الصلب إذ استقبل هدفًا واحدًا فقط في خمس مباريات وخرج بشباك نظيفة في أربع مواجهات. 

كما سجل منتخب المغرب 9 أهداف مع 27 تسديدة على المرمى بنسبة دقة بلغت 50% ويعتمد على نجم ريال مدريد إبراهيم دياز الذي سجل في جميع مباريات البطولة إضافة إلى عودة تدريجية للظهير الأيمن أشرف حكيمي.

فيما يمتلك منتخب السنغال المصنف 19 عالميًا خط هجوم قوي بقيادة نيكولاس جاكسون إيليمان ندياي وساديو ماني وسجل 11 هدفًا خلال المباريات الخمس الأولى مع إرسال 43 تسديدة على المرمى بنسبة دقة 63.2% وخلق ماني 14 فرصة مباشرة. 

واستقبل منتخب السنغال هدفين وحافظ على شباكه نظيفة في ثلاث مباريات.

الصلابة الدفاعية لمصر

فيما سجل منتخب مصر 9 أهداف خلال المباريات الخمس مع 27 تسديدة على المرمى بنسبة دقة 54% واستقبل 4 أهداف وحافظ على شباكه نظيفة في مباراتين فقط.

ويعتمد المنتخب على الصلابة الدفاعية مع التحولات السريعة للهجوم مستفيدًا من سرعة صلاح وعمر مرموش لاستغلال الفرص المرتدة ضد السنغال.

وسجل منتخب نيجيريا الذي يحتل المركز 38 عالميًا أعلى معدل تهديفي بين فرق نصف النهائي بمعدل 2.8 هدف لكل مباراة وسجل 14 هدفًا في المباريات الخمس مع 36 تسديدة على المرمى بنسبة دقة 51.4% واستقبل 4 أهداف وحافظ على شباكه نظيفة في مباراتين.

ويعتمد على نجومه فيكتور أوسيمين أليكس إيوبي وأديمولا لوكمان في قيادة الهجوم.

تحليل الأداء البدني والفني

من حيث التحامات الكرة والسيطرة البدنية يتفوق المغرب في التحامات مكتسبة بنسبة نجاح 70.4% و282 ثنائية مكتسبة.

فيما سجلت مصر 307 ثنائيات مكتسبة رغم نجاح التحامات بنسبة 51.4% فيما سجلت السنغال 241 ثنائية مكتسبة بنسبة نجاح 59.7% بينما نيجيريا 238 ثنائية ونجاح 65.8%.

وتشير هذه الأرقام إلى أساليب اللعب المختلفة لكل منتخب حيث يعتمد المغرب على التنظيم الدفاعي والدقة السنغال على الهجوم القوي وصناعة الفرص مصر على الصلابة الدفاعية والتحولات السريعة ونيجيريا على القوة الهجومية العالية.

