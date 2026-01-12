قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وسام نصر قائمًا بأعمال عميد إعلام القاهرة
5.1 مليار دولار وفرًا اقتصاديًا.. كيف يغير «أوبيليسك» خريطة الطاقة في مصر؟
أوبيليسك | مدبولي يشيد باتفاقيات التمويل لأضخم مشروعات الطاقة الشمسية بمصر
نجل شاه إيران السابق يحث قوات الأمن على الانضمام إلى الاحتجاجات
النائب محمد أبو العينين يؤدي اليمين الدستورية بمجلس النواب
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
المصري يعلن التعاقد مع نجم الوداد المغربي فى ميركاتو الشتاء
وزراء سابقون يؤدون اليمين الدستورية أعضاء بـ مجلس النواب .. صور
الاستعانة بخبرات فرنسية وتطوير بروتوكولات علاج الأورام.. تفاصيل اجتماع وزير الصحة مع جوستاف روسي
الكاف يظهر العين الحمرا .. ننشر بيان 4 وقائع في ربع نهائي أمم إفريقيا
ما الموقف القانوني للنواب المتغيبين عن حلف اليمين؟
متجاهلة واقعة كفر الشيخ.. العليا لانتخابات المهندسين: جميع الإجراءات تمت دون أزمات
مسلسل بيت بابا الحلقة الأولى.. انتصار تعاني نفسيا بسبب محمد محمود

مسلسل بيت بابا
مسلسل بيت بابا
أحمد إبراهيم

أشعل مسلسل «بيت بابا» مواقع التواصل الاجتماعي منذ عرض حلقته الأولى على شاشة MBC مصر ومنصة شاهد، بعدما تصدّر الترند وسط تفاعل واسع وإعجاب كبير من المشاهدين، الذين أشادوا بخفة ظل العمل وجرأته في طرح الكوميديا الاجتماعية من قلب البيت المصري.

تفاصيل الحلقة الأوليدى بمسلسل بيت بابا

وشهدت الحلقة الأولى تصاعدًا دراميًا لافتًا، حيث ظهر محمد محمود في شخصية الأب المتسلّط الذي يثير الرعب في قلوب زوجته وأبنائه، إلى حد أن زوجته – التي تجسدها الفنانة انتصار – تلجأ إلى العلاج النفسي بسبب خوفها الشديد منه.

أما الابن الأكبر، الذي يقدمه محمد أنور، فهو طبيب نِساء، لكنه يعاني من شخصية مهزوزة نتيجة تسلّط والده، وهو ما ينعكس على حياته الزوجية بشكل كوميدي ساخر، إذ تعيش زوجته حالة رعب من أبسط التفاصيل داخل المنزل، مثل إدخال «دليفري» أو إعطاء دروس خصوصية للأبناء، خوفًا من غضب الحما.

وتصل الأحداث إلى ذروتها مع انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق واقعة اعتداء الأب على أحد الطلاب داخل المدرسة، ما يصدم أفراد الأسرة ويدفعهم للاعتقاد بأن الأزمة ستمر مرور الكرام، قبل أن تتفاقم الأمور وتتحول إلى فضيحة إعلامية واسعة. وتختتم الحلقة الأولى بقرار رسمي باصطحاب الشخصية إلى القسم، في نهاية مشوقة زادت من حماس الجمهور للحلقات التالية.

المسلسل من بطولة محمد محمود، محمد أنور، انتصار، ومريم الجندي، ويقدّم معالجة كوميدية اجتماعية تعتمد على كوميديا الموقف والعلاقات الأسرية، في قالب خفيف وقريب من الواقع.

ويُحسب للمخرج محمد عبد الرحمن حماقي نجاحه في تقديم بداية قوية، من خلال ضبط الإيقاع، واختيار كادرات تخدم الأداء، وإدارة ممثلين بانسجام واضح، ما ساهم في خروج الحلقة الأولى بشكل سلس وجذاب.

ومع هذا التفاعل الكبير، يبدو أن «بيت بابا» يسير بخطى ثابتة ليكون واحدًا من أبرز الأعمال الكوميدية التي خطفت انتباه الجمهور مع بداية عرضه، خاصة في ظل الإشادات الجماهيرية الواسعة عبر السوشيال ميديا.

«بيت بابا» عمل كوميدي اجتماعي جماعي، يشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم محمد أنور، محمد محمود، أحمد عبد الحميد، انتصار، مريم الجندي، سليم الترك، إلى جانب رانيا محمود ياسين والطفل جان رامز، في تجربة درامية تحمل مزيجًا من الكوميديا والبعد الاجتماعي.

 المسلسل من تأليف أمين جمال، ويشاركه في الكتابة محمد السوري، شريف يسري، محمد فتحي، وأنس النيلي، تحت إشراف عام على الكتابة لأمين جمال، ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

مسلسل «بيت بابا» محمد محمود محمد أنور أحمد عبد الحميد انتصار

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

أحمد حسن

عروض مغرية للاعب الأهلي وموقف توروب منها.. تفاصيل

إمام عاشور

إمام عاشور يتلقى عروضا قياسية تتجاوز 300 مليون جنيه

أرشيفية

صورة تهز واشنطن.. خامنئي يواجه ترامب بتمثال محطم ويتوعده بمصير الطغاة

أرشيفية

ارتفاع حالات إفلاس الشركات في ألمانيا إلى أعلى مستوى منذ 20 عامًا

قصف الاحتلال جنوب لبنان

الوزراء اللبناني : عازمون على حصر السلاح .. وإصابة شخص بعد قصف للاحتلال

خلال اللقاء

وفد من البرلمان الياباني يزور مصر و يشيد بعلاقات التعاون الإنمائي بين البلدين

بالصور

لن تتخيلها .. أسباب مرض شبرين عبد الوهاب

لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب
لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب
لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب

جولدن جلوب .. أهم الجوائز واللحظات في النسخة 83 للحفل العالمي | صور

جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جريئة

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

بفستان من اللون الأخضر.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بحفل جولدن جلوب

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

