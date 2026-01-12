مسلسل بيت بابا الحلقة الأولى.. انتصار تعاني نفسيا بسبب محمد محمود

أشعل مسلسل «بيت بابا» مواقع التواصل الاجتماعي منذ عرض حلقته الأولى على شاشة MBC مصر ومنصة شاهد، بعدما تصدّر الترند وسط تفاعل واسع وإعجاب كبير من المشاهدين، الذين أشادوا بخفة ظل العمل وجرأته في طرح الكوميديا الاجتماعية من قلب البيت المصري.

تفاصيل الحلقة الأوليدى بمسلسل بيت بابا

وشهدت الحلقة الأولى تصاعدًا دراميًا لافتًا، حيث ظهر محمد محمود في شخصية الأب المتسلّط الذي يثير الرعب في قلوب زوجته وأبنائه، إلى حد أن زوجته – التي تجسدها الفنانة انتصار – تلجأ إلى العلاج النفسي بسبب خوفها الشديد منه.

أما الابن الأكبر، الذي يقدمه محمد أنور، فهو طبيب نِساء، لكنه يعاني من شخصية مهزوزة نتيجة تسلّط والده، وهو ما ينعكس على حياته الزوجية بشكل كوميدي ساخر، إذ تعيش زوجته حالة رعب من أبسط التفاصيل داخل المنزل، مثل إدخال «دليفري» أو إعطاء دروس خصوصية للأبناء، خوفًا من غضب الحما.

وتصل الأحداث إلى ذروتها مع انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق واقعة اعتداء الأب على أحد الطلاب داخل المدرسة، ما يصدم أفراد الأسرة ويدفعهم للاعتقاد بأن الأزمة ستمر مرور الكرام، قبل أن تتفاقم الأمور وتتحول إلى فضيحة إعلامية واسعة. وتختتم الحلقة الأولى بقرار رسمي باصطحاب الشخصية إلى القسم، في نهاية مشوقة زادت من حماس الجمهور للحلقات التالية.

المسلسل من بطولة محمد محمود، محمد أنور، انتصار، ومريم الجندي، ويقدّم معالجة كوميدية اجتماعية تعتمد على كوميديا الموقف والعلاقات الأسرية، في قالب خفيف وقريب من الواقع.

ويُحسب للمخرج محمد عبد الرحمن حماقي نجاحه في تقديم بداية قوية، من خلال ضبط الإيقاع، واختيار كادرات تخدم الأداء، وإدارة ممثلين بانسجام واضح، ما ساهم في خروج الحلقة الأولى بشكل سلس وجذاب.

ومع هذا التفاعل الكبير، يبدو أن «بيت بابا» يسير بخطى ثابتة ليكون واحدًا من أبرز الأعمال الكوميدية التي خطفت انتباه الجمهور مع بداية عرضه، خاصة في ظل الإشادات الجماهيرية الواسعة عبر السوشيال ميديا.

«بيت بابا» عمل كوميدي اجتماعي جماعي، يشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم محمد أنور، محمد محمود، أحمد عبد الحميد، انتصار، مريم الجندي، سليم الترك، إلى جانب رانيا محمود ياسين والطفل جان رامز، في تجربة درامية تحمل مزيجًا من الكوميديا والبعد الاجتماعي.

المسلسل من تأليف أمين جمال، ويشاركه في الكتابة محمد السوري، شريف يسري، محمد فتحي، وأنس النيلي، تحت إشراف عام على الكتابة لأمين جمال، ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.