لخدمة الآلاف.. انطلاق إعادة الشيء لأصله بمحور المراغي القديمة بالمنتزه

بدأت مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية أعمال إعادة الشيء لأصله بمحور المراغي القديمة التابع لحي المنتزه أول، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للرصف 2025/2026، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين السيولة المرورية.

وأجرت مديرية الطرق والنقل معاينة ميدانية للطريق قبل بدء أعمال إعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من مراحل التمهيد والرصف، استجابةً لمذكرات وطلبات رسمية تقدّم بها الدكتور محمد حسين الحمامي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية بدائرة المنتزه، استنادًا إلى شكاوى متكررة من أهالي منطقة المراغي بشأن تدهور حالة الطريق.

وقال الحمامي إن محور المراغي يعاني منذ فترة من سوء حالته وتراكم مياه الأمطار وصعوبة الحركة المرورية، مؤكدًا أنه طريق حيوي لا يوجد له بديل مباشر، ويستخدمه آلاف المواطنين يوميًا ذهابًا وإيابًا، فضلًا عن كونه يخدم عشرات القرى والمناطق بمنطقة المنتزه، وعلى رأسها المراغي القديمة التي يقطنها الآلاف.

ودعا الحمامي مسؤولي حي المنتزه أول إلى عقد جلسة عاجلة للحوار المجتمعي لعرض ومناقشة مقترحات الخطة الاستثمارية 2025/2026 الخاصة بالحي، بمشاركة النواب والقيادات التنفيذية والمهتمين بالعمل العام، بهدف الاستماع إلى مختلف وجهات النظر، والخروج بتوصيات عملية تُسهم في اتخاذ قرارات تخدم المواطن وتلبّي احتياجاته على أرض الواقع.