تؤثر في أسرتي وأولادي.. علي محمد علي يعلق على موجة الانتقادات الأخيرة
جثة متفحمة تثير الغموض أعلى محور كمال عامر بجوار المونوريل
عقب تراجعه.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-1-2025
لإحياء سنة النبي قبل النوم.. 5 أعمال إذا فعلتها تؤجر عليها
بقوة 279 حصانًا.. مواصفات إنفينيتي QX60 الرياضية 2026
بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية
بعد هطول الأمطار.. كيف تتعامل كفر الشيخ مع تقلبات الطقس؟
مفاجأة.. باريس إف سي يُقصي باريس سان جيرمان من كأس فرنسا
ميكالي يتحدث عن تدريب الزمالك: شرف كبير وتقدير لمسيرتي
خاص| مهلة شهر لتصحيح المسار.. لؤي دعبس: اتحاد الملاكمة منقسم وسنتوجه للوزير قبل سحب الثقة
مستعدون لأي سيناريو.. الاحتلال الإسرائيلي يعلق على احتجاجات إيران
أمطار غزيرة على دمياط.. وتوقف حركة الصيد لحين استقرار الطقس
برج العقرب.. حظك اليوم الثلاثاء 13 يناير: انتهز الفرص الجديدة

برج العقرب
برج العقرب
حياة عبد العزيز

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب

منى زكي وأحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

استكشف الحب اليوم، وانتهز الفرص الجديدة في عملك لتحقيق أفضل النتائج. ستواجه بعض المشاكل في صحتك ووضعك المالي.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

اخرج من منطقة راحتك، وسترى النتائج. يمكن لمن يرغبون في تغيير وظائفهم تحديث سيرتهم الذاتية على مواقع التوظيف يمكن لرجال الأعمال إطلاق مشاريعهم أو منتجاتهم بثقة سيجتاز الطلاب جميع الامتحانات بنجاح.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

قد يُصاب الأطفال بحمى فيروسية أو ألم في الحلق. على النساء توخي الحذر أثناء العمل في المطبخ، فقد يتعرضن لحروق طفيفة من الأفضل أيضًا الالتزام بقواعد المرور أثناء القيادة اليوم.

برج العقرب عاطفيا

تجنب توجيه الشكوك إلى شريكك، فقد يكون لذلك أثر مدمر. قد تسافر بعض النساء مع أحبائهن. ستكون علاقتكما قوية، ولن تظهر أي مشكلة خطيرة.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

قد يُسفر التواصل الهادئ مع الآخرين عن فرصة تواصل مفيدة غير متوقعة. حافظ على مهنيتك، والتزم بوعودك، وأنجز المهام الأساسية؛ فعملك الدؤوب سيلفت انتباه شخصية مهمة، ويفتح لك آفاقًا للترقية.

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

طقس الثلاثاء

طقس الثلاثاء.. مفاجأة جديدة بعد العاصفة الترابية

طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه جحود أبنائه وصدمته تهز القلوب

الارصاد

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية

مشغولات ذهبية

دعما قويا.. صعود كبير في أسعار الذهب الآن بـ مصر

الرئيس السيسي

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

النائبة نشوى الشريف

بنبرة مذيعة محترفة.. من هي النائبة نشوى الشريف بعد أدائها اليمين الدستورية؟

الإصلاح والنهضة

"الإصلاح والنهضة": جميع طوائف الشعب ممثلة في البرلمان وبناء الوطن مسئوليتنا جميعا

مايكل روفائيل

مصر القومي: مجلس النواب 2026 محطة مفصلية في مسار الحياة النيابية

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

