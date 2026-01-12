قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد العاصفة الترابية .. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية تضرب مصر خلال ساعات
أخبار التوك شو: انفراجة قوية مرتقبة في أسعار السيارات.. ومفاجأة فى طقس اليوم
الحكومة : إدخال منتجات جديدة بـ مصر للألومنيوم للتصدير عالميًا
مباحثات سياسية.. مصدر فلسطيني: وفد من حماس برئاسة خليل الحية يصل إلى القاهرة
ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. هل وصل الجرام 7000 جنيه؟
تحذير جوي .. عاصفة ترابية تضرب المحافظات | وتدهور الرؤية على الطرق
بلومبرج : ترامب يستعد للإعلان عن مجلس السلام لإدارة خطة غزة
بدء تصويت النواب لاختيار رئيس المجلس
كسر الإزاز ونط من الشباك | احتراق أتوبيس نقل عام في العمرانية .. صور
التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر
حماس تدعو السلطة للاستجابة للحظة التاريخية لترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي
خاص .. بيراميدز يسعى لخطف صفقة الأهلي المنتظرة
برلمان

بعد أداء اليمين.. إيلاريا حارص: البرلمان القادم يحمل على عاتقه مسؤولية ضخمة

إيلاريا سمير حارص، عضو مجلس النواب
إيلاريا سمير حارص، عضو مجلس النواب
أميرة خلف

أدت النائبة إيلاريا حارص عضو مجلس النواب عن حزب  الشعب الجمهوري، بمحافظة البحر الأحمر، اليمين الدستورية  خلال الجلسة الافتتاحية للدور الأول من الفصل التشريعي الثالث (2026-2031) المنعقدة اليوم الإثنين.

وقالت النائبة إيلاريا حارص إن هذه اللحظة تمثل نقطة فارقة في مسيرتها البرلمانية، مؤكدة عزمها التام على ترجمة ثقة المواطنين إلى أعمال تشريعية ومبادرات تخدم الشعب وتدعم استقرار الدولة.

وأضافت حارص في بيان،  أن أداء اليمين ليس مجرد إجراء شكلي، بل تعهد وطني أمام الله والوطن بأن تكون جميع قراراتها وسياساتها وبرامجها البرلمانية متوافقة مع مصلحة الوطن العليا، ومكرسة لتعزيز قيم العدالة والمواطنة والمشاركة الفاعلة للمواطنين في صياغة مستقبلهم السياسي والاجتماعي.

وشددت على أن هذا البرلمان  يحمل على عاتقه مسؤولية ضخمة في دعم خطط التنمية والمشروعات الاستراتيجية للدولة، مؤكدة أن النواب هم حائط الصد الأول أمام أي محاولات لعرقلة مسيرة البناء والتقدم، وأنهم ملتزمون بالعمل معًا لتحقيق طموحات الشعب المصري وتلبية احتياجاته الحقيقية.

وأشارت إلى أن المرحلة القادمة تتطلب التزامًا كاملًا بمبادئ الشفافية والمساءلة، وأنها ستسعى إلى تعزيز الحوار الوطني وتفعيل دور البرلمان الرقابي والتشريعي لضمان استمرار مسيرة الجمهورية الجديدة نحو دولة حديثة ومتقدمة.

ولفتت إلى أنها ستواصل اهتمامها بقضايا ومشاكل الصعيد، مع التركيز بشكل خاص على البحر الأحمر والغردقة، مشددة على أن هدفها الأساسي هو مواصلة الجهد التنموي الذي يعود بالنفع على حياة المواطنين ويعزز من فرص التنمية المحلية.

وأكدت أن العمل النيابي بالنسبة لها واجب ومسؤولية تتطلب الجدية والالتزام الكامل، مشيرة إلى أنها ستعمل على متابعة المشروعات التنموية والخدمية في المناطق التي تمثل أولوية بالنسبة لها، لضمان تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية بشكل مستدام.

وأضافت حارص أنها ستسعى لتعزيز فرص الاستثمار المحلي وتطوير السياحة في البحر الأحمر والغردقة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لدعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل للشباب.

وشددت على أهمية التنسيق المستمر مع الجهات التنفيذية لتحقيق أهداف التنمية المنشودة، مؤكدة على ضرورة الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية لمواجهة التحديات الحالية.

ولفتت إلى أن الوحدة والتكاتف بين أبناء الوطن هما الطريق لضمان مستقبل أفضل وأكثر استقرارًا لجميع المصريين.

كيف تؤثر القهوة على صحتك؟.. فوائد علمية قد تفاجئك

أسباب مرض شيرين عبد الوهاب

جولدن جلوب .. أهم الجوائز واللحظات في النسخة 83 للحفل العالمي | صور

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جريئة

