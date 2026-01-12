قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

صالح عبد المنعم راغب عقب اليمين الدستورية: خدمة المواطن مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون

أدّى النائب صالح عبد المنعم راغب، اليوم، اليمين الدستورية عضوًا بمجلس النواب، مع انطلاق أعمال الفصل التشريعي الثالث، ليباشر مهامه البرلمانية رسميًا تحت قبة المجلس، التزامًا بأحكام الدستور ومسؤولياته تجاه الوطن والمواطنين.

وأكد النائب صالح عبد المنعم راغب أن عضوية مجلس النواب تمثل تكليفًا وواجبًا وطنيًا، يفرض العمل الجاد والدؤوب لخدمة المواطنين والدفاع عن مصالحهم داخل المؤسسة التشريعية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تواصلًا حقيقيًا مع الشارع والاستماع إلى مطالب المواطنين والعمل على تحويلها إلى حلول واقعية.

وقال النائب صالح عبد المنعم راغب: «أتعهد بأن أكون صوتًا صادقًا لأبناء دائرتي داخل البرلمان، وأن أبذل كل ما في وسعي من أجل تلبية احتياجاتهم، والمساهمة بفاعلية في دعم مسيرة الدولة نحو التنمية الشاملة والاستقرار».

ووجّه النائب الشكر لأهالي دائرته على ثقتهم واختيارهم له لتمثيلهم تحت قبة البرلمان، مؤكدًا أن قضايا المواطنين ستظل في صدارة أولوياته خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الفصل التشريعي الثالث يحمل تحديات ومسؤوليات كبيرة، ويستلزم من جميع النواب العمل بروح الفريق الواحد، من أجل إقرار تشريعات قوية، وتعزيز الدور الرقابي للمجلس، بما يحقق حياة كريمة ومستقبلًا أفضل لكل المصريين.

النواب مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان نواب

