رياضة

تعرف على قرارات اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد السباحة

حسام الحارتي

عقدت اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للسباحة، برئاسة المهندس خالد جميل سعد الله، اجتماعها الأول اليوم بمقر الاتحاد بحضور أعضاء اللجنة المشكلة.

وفي مستهل الاجتماع، تقدمت اللجنة بخالص العزاء إلى أسرة السباح يوسف محمد، داعين المولى عز وجل أن يتقبله في فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وخلال أعمال الجلسة الأولى، كلف كل من المهندس خالد جميل سعد الله رئيس اللجنة المؤقتة و خالد عمر أمين الصندوق بإعادة هيكلة المنظومة المالية والإدارية بكافة إدارات الاتحاد المصري للسباحة.

كما تمت الموافقة على تشكيل الجهاز الفني لكرة الماء الذي سيشارك في كأس العالم المقبل لفئة 16 و18 عامًا، على أن يكون رئيس الجهاز والمدير الفني للمنتخبات القومية كابتن أشرف منصور، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للمدربين لكرة الماء.

فيما يظل الجهاز الفني للسباحة التوقيعية للكبار دون تغيير، مع توجيه الشكر للجهاز الفني للناشئين على جهوده.

وكلف كل من المهندس خالد سعد الله وخالد عمر بتشكيل الجهاز الفني للغطس، مع استمرار الأجهزة الفنية للسباحة القصيرة والطويلة، واستمرار الجهازين وخططهم الفنية للسباحين فريدة عثمان وعبد الرحمن سامح في السباحة القصيرة.

كما كلف الدكتور صلاح منسي و مريم موافي بالإشراف على منتخبات السباحة القصيرة ومسابقاتها مع استمرار الخطه الفنيه لفريده عثمان وعبد الرحمن سامح ، وإعادة دراسة الخطة الفنية للمنتخبات الوطنية وعرضها على المجلس في الجلسة القادمة.

أما في السباحة الطويلة والمياه المفتوحة، فقد تم تكليف الدكتور صلاح منسي والدكتور مروان العمراوي بالإشراف على المنتخبات والمسابقات، مع إعادة دراسة الخطة الفنية وعرضها على المجلس في الجلسة القادمة.

وقررت اللجنة تكليف الدكتورة ريهام صفوت، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي، برئاسة اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للسباحة، مع تعيين اللواء طارق لبيب رئيسًا لمسابقات السباحة القصيرة، والإبقاء على القائمين على مسابقات كرة الماء، والمياه المفتوحة، والسباحة التوقيعية، والغطس دون تغيير.

وفي ختام الاجتماع، تمت الموافقة على حل لجان الحكام واللجان الفنية بالاتحاد المصري للسباحة.

