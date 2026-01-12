رؤساء أقسام جدد بجامعة بنها

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، قرارات جديدة بتعيين رؤساء أقسام جدد بكليات الجامعة.

وشملت القرارات تعيين الدكتور أحمد يوسف رزق الأستاذ بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم النساء والتوليد بالكلية ، والدكتور رضا عبد الحليم الأستاذ بقسم القانون المدني بكلية الحقوق رئيسا لمجلس قسم القانون المدني بالكلية ، والدكتور حربي محمد الأستاذ بقسم هندسة النظم الزراعية والحيوية بكلية الزراعة رئيسا لمجلس قسم هندسة النظم الزراعية والحيوية بالكليه ، والدكتور حماده محمدي عبد الحميد الأستاذ بقسم الإدارة الرياضية والترويح بكلية علوم الرياضه رئيسا لمجلس قسم الإدارة الرياضية والترويح بالكلية ، والدكتوره هبة صابر أمين الأستاذ بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب رئيسا لمجلس قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بالكلية ، والدكتورة ابتسام محمد عبد العال الأستاذ بقسم تمريض صحة المجتمع بكلية التمريض رئيسا لمجلس قسم تمريض صحه المجتمع بالكلية.

كما شملت القرارات تعيين كل من : الدكتور أيمن سعيد إمام الأستاذ بقسم الفيرولوجيا بكلية الطب البيطري رئيسا لمجلس قسم الفيرولوجيا بالكلية ، والدكتورة هانم فتحي خاطر الأستاذ بقسم الطفيليات بكليه الطب البيطري رئيسا لمجلس قسم الطفيليات بالكليه ، والدكتورة صفوه محمود عبد العظيم الاستاذ بقسم الفارموكولوجيا الاكلينيكيه بكليه الطب البشر البشري رئيسا لمجلس قسم الفارموكولوجيا الاكلينيكيه بالكليه ، والدكتورة عبير أحمد ابو العزم الاستاذ بقسم الميكروبيولوجيا والمناعه الطبيه بكليه الطب البشري رئيسا لمجلس قسم الميكروبيولوجيا

والمناعه الطبيه ، والدكتور أشرف حامد الهباء الاستاذ بقسم طب وراحه العين بكليه الطب البشري رئيسا لمجلس قسم طب وجراحه العين بالكليه ، وقيام الدكتور أحمد سعيد ناصف الاستاذ المساعد بقسم الآثار المصرية القديمة بكليه الآداب بأعمال رئاسة مجلس قسم الاثار المصرية القديمه بالكلية ، وقيام الدكتوره أمنيه مجدي الاستاذ المساعد بقسم التصميم الداخلي والأثاث بكليه الفنون التطبيقيه بأعمال رئيس مجلس قسم التصميم الداخلي والأثاث بالكليه.