قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تاج الدين يحذر من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مرضى الجهاز التنفسي
أحمد موسى يناقش تطورات المشهد البرلماني والسياسي في حلقة جديدة من على مسئوليتي
وزير الرياضة يكلف لجنة مختصة لبحث شكوى بوجود مخالفات في اتحاد القوة البدنية
أحمد موسى يقدم الشكر للنائب محمد أبو العينين .. لهذا السبب
عاجل.. سحب رعدية ممطرة تضرب 6 محافظات.. وتحذيرات مستمرة من الرياح والأتربة
سرعة الرياح وصلت لـ 60 كم.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد عن حالة الطقس
محمود فوزي: تعاون كامل بين الحكومة ومجلس النواب بتشكيله الجديد
احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية
برشلونة يعلن اجتياز كانسيلو الفحص الطبي والإعلان الرسمي قريبا
قرار مهم من مدرب السنغال قبل مواجهة مصر في أمم إفريقيا
ظهر في شوارع روما.. التركي جان يامان ينفي أنباء القبض عليه
علي الدين هلال ومجلس النواب في برنامج أحمد موسى اليوم .. بث مباشر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رؤساء أقسام جدد بجامعة بنها

رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها
إبراهيم الهواري

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، قرارات جديدة بتعيين رؤساء أقسام جدد بكليات الجامعة.
وشملت القرارات تعيين الدكتور أحمد يوسف رزق الأستاذ بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم النساء والتوليد بالكلية ، والدكتور رضا عبد الحليم الأستاذ بقسم القانون المدني بكلية الحقوق رئيسا لمجلس قسم القانون المدني بالكلية ، والدكتور حربي محمد الأستاذ بقسم هندسة النظم الزراعية والحيوية بكلية الزراعة رئيسا لمجلس قسم هندسة النظم الزراعية والحيوية بالكليه ، والدكتور حماده محمدي عبد الحميد الأستاذ بقسم الإدارة الرياضية والترويح بكلية علوم الرياضه رئيسا لمجلس قسم الإدارة الرياضية والترويح بالكلية ، والدكتوره هبة صابر أمين الأستاذ بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب رئيسا لمجلس قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بالكلية ، والدكتورة ابتسام محمد عبد العال الأستاذ بقسم تمريض صحة المجتمع بكلية التمريض رئيسا لمجلس قسم تمريض صحه المجتمع بالكلية.

كما شملت القرارات تعيين كل من : الدكتور أيمن سعيد إمام الأستاذ بقسم الفيرولوجيا بكلية الطب البيطري رئيسا لمجلس قسم الفيرولوجيا بالكلية ، والدكتورة هانم فتحي خاطر الأستاذ بقسم الطفيليات بكليه الطب البيطري رئيسا لمجلس قسم الطفيليات بالكليه ، والدكتورة صفوه محمود عبد العظيم الاستاذ بقسم الفارموكولوجيا الاكلينيكيه بكليه الطب البشر البشري رئيسا لمجلس قسم الفارموكولوجيا الاكلينيكيه بالكليه ، والدكتورة عبير أحمد ابو العزم الاستاذ بقسم الميكروبيولوجيا والمناعه الطبيه بكليه الطب البشري رئيسا لمجلس قسم الميكروبيولوجيا
والمناعه الطبيه ، والدكتور أشرف حامد الهباء الاستاذ بقسم طب وراحه العين بكليه الطب البشري رئيسا لمجلس قسم طب وجراحه العين بالكليه ،  وقيام الدكتور أحمد سعيد ناصف الاستاذ المساعد بقسم الآثار المصرية القديمة بكليه الآداب بأعمال رئاسة مجلس قسم الاثار المصرية القديمه بالكلية ، وقيام الدكتوره أمنيه مجدي الاستاذ المساعد بقسم التصميم الداخلي والأثاث بكليه الفنون التطبيقيه بأعمال رئيس مجلس قسم التصميم الداخلي والأثاث بالكليه.

القليوبية محافظة القليوبية جامعة بنها بنها رئيس جامعة بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

مصر والسنغال

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

الدواجن

الفراخ هترخص محدش يخزن.. "منتجي الدواجن" تزف أخبارا سارة للمواطنين

الرئيس السيسي

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

بالصور

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

الرضع
الرضع
الرضع

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

محمد حلمي رئيسا لمجلس أمناء العاشر من رمضان و"صبحي نصر" و"الزاهد" وكيلين

جهاز العاشر من رمضان
جهاز العاشر من رمضان
جهاز العاشر من رمضان

فيديو

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

ويل سميث وأحمد سعد

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد