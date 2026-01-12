إصابة 21 شخصا فى انقلاب أتوبيس على الدائري الأوسطي بالعبور

أصيب 21 شخصًا إثر انقلاب أتوبيس على الطريق الدائري الأوسطي بمدينة العبور، نتيجة سوء الأحوال الجوية، وجرى إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن القليوبية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العبور لتلقي العلاج اللازم.

بلاغا بالواقعة

تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم أحمد سليم رئيس مباحث قسم أول العبور، يفيد بتلقيه بلاغًا بوقوع حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الدائري الأوسطي ووجود عدد من المصابين.



وانتقلت قوات الأمن وضباط مباحث قسم العبور إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين إصابة 21 شخصًا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى العبور لتلقي العلاج اللازم، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.