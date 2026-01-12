نائب عقب اليمين الدستورية: المواطن على رأس أولويات برلمان 2026

أدى النائب علاء الحديوي، عضو مجلس النواب، اليمين الدستورية، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث (2026–2031)، والتي عُقدت اليوم الإثنين بمقر مجلس النواب، برئاسة النائبة عبلة الهواري بصفتها أكبر الأعضاء سنًا.

وينص الدستور في مادته (104) على أن يؤدي عضو مجلس النواب، قبل مباشرة مهامه، اليمين الدستورية التي تتضمن الحفاظ على النظام الجمهوري، واحترام الدستور والقانون، ورعاية مصالح الشعب، والحفاظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.

ويؤدي النواب اليمين الدستورية إيذانًا ببدء مباشرة مهامهم البرلمانية، تمهيدًا للشروع في انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، لمدة خمس سنوات، وفقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

وأكد النائب علاء الحديوي أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع النواب للعمل من أجل تحقيق تطلعات المواطنين، مشددًا على التزامه بأداء دوره التشريعي والرقابي بكل أمانة ومسؤولية، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكان رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر القرار الجمهوري رقم (17) لسنة 2026 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث، في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 12 يناير 2026، وذلك عملًا بأحكام المادة (115) من الدستور.