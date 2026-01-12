النائب أيمن محسب: عدد المستقلين في البرلمان الحالي غير مسبوق

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن التشكيل الحالي لمجلس النواب يُعد مختلفًا بصورة واضحة عن الدورات السابقة، مشيرًا إلى أنه يشهد عددًا غير مسبوق من المستقلين، إلى جانب تمثيل واسع لأحزاب لم تكن ممثلة من قبل.

وأضاف الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، في لقاء خاص مع كريم صبري مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا المشهد يعكس اتساع مساحة الديمقراطية وارتفاع وعي المواطنين الذين شاركوا في الانتخابات واختاروا ممثليهم، مشيرًا، إلى أن ما يشهده البرلمان يمثل عرسًا ديمقراطيًا حقيقيًا يعبر عن الجمهورية الجديدة.

وأشارالدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إلى أن الأولوية في العمل البرلماني تنصب على الملفات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وفي مقدمتها الملفات الاقتصادية، وتنشيط الصناعة، وتعزيز دور الشباب باعتبارهم عنصرًا رياديًا في المجتمع.

وشدد على أهمية تفعيل دور وزارة الشباب والرياضة بصورة أقوى، إلى جانب الإسراع في إقرار قانون الإدارة المحلية، بما يتيح للنواب التفرغ لدورهم التشريعي والرقابي، فضلًا عن الاهتمام بقانون الأسرة الذي تنتظره الأسر المصرية.