نائبة بعد حلف اليمين: دعم الشباب أولوية وتنمية الصعيد في صدارة الأجندة البرلمانية

أكدت النائبة ريهام أبو الحسن عضو مجلس النواب عقب حلف اليمين الدستورية، إن دعم الشباب وتمكينهم يأتي على رأس أولويات عملها البرلماني، من خلال تبني تشريعات وسياسات تفتح أمامهم آفاق العمل والتدريب وتوفر فرصًا حقيقية للمشاركة في التنمية.

وأضافت أن تنمية وتطوير محافظات الصعيد تمثل محورًا أساسيًا في أجندتها البرلمانية، مؤكدة سعيها لدعم خطط الدولة الهادفة إلى تقليص الفجوة التنموية وتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.

واشارت إلى التزامها بالعمل على نقل مطالب المواطنين، خاصة شباب الصعيد، والتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تواكب تطلعات المرحلة المقبلة.

يذكر أن النائبة ريهام أبو الحسن أدت اليمين الدستورية عضوًا بمجلس النواب، خلال الجلسة الإجرائية للبرلمان بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.