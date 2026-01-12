نائب: ندعم الدولة والقيادة السياسية وسنعمل لخدمة المواطن

أدى النائب طاهر الأزهري اليمين الدستورية عضوًا بـ مجلس النواب، خلال الجلسة الإجرائية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، مؤكدا أن ذلك مسؤولية وطنية ثقيلة نتطلع أن يوفقنا الله فيها لخدمة وطننا وشعبنا.

وعقب حلف اليمين، أكد النائب طاهر الأزهري أنه سيبذل قصارى جهده لخدمة أهالي دائرته، والعمل على نقل مطالبهم تحت قبة البرلمان، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق تطلعات المواطنين.

وأشار الأزهري إلى دعمه الكامل للدولة المصرية ومؤسساتها، مؤكدًا ثقته في القيادة السياسية وقدرتها على إدارة المرحلة الراهنة واستكمال مسيرة البناء والتنمية، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأضاف أن مجلس النواب شريك أساسي في دعم خطط الدولة، من خلال تشريعات تواكب رؤية الجمهورية الجديدة، وتسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي.