هل من يحلق لحيته كافر؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول ما يردده بعض المشايخ من أن من يحلق لحيته يكون كافرًا، مؤكدًا أنه لا يوجد أحد من علماء الأمة المعتبرين قال إن من يحلق لحيته يكفر، وأن هذا الكلام لا أصل له في كتب الفقه ولا في أقوال أهل العلم.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني ، اليوم الثلاثاء، أن العلماء اختلفوا في حكم إعفاء اللحية، فبعضهم قال إنها واجب، وبعضهم قال إنها سنة، ونحن نأخذ بأنها سنة، ولم يقل أحد من علماء الأمة المعتبرين إن حلق اللحية يخرج الإنسان من الدين.

وبيّن أن العلماء كذلك اختلفوا في معنى إعفاء اللحية، فهل المقصود أن يترك الإنسان لحيته دون تهذيب أو ترتيب، أم أن الإعفاء يكون مع الاهتمام بها وتهذيبها، موضحًا أن جمهور العلماء على أن إعفاء اللحية يحتاج إلى تهذيب مستمر حتى تكون في شكل جيد ومقبول.

وأشار إلى أن الإسلام دين الجمال والنظافة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله جميل يحب الجمال»، ولذلك فإن تهذيب اللحية والاعتناء بها داخل في هذا المعنى، وليس المطلوب أن تكون في صورة منفرة أو غير لائقة.

وشدد على أنه لم يقل أحد من علماء الأمة المعتبرين أبدًا إن من يحلق لحيته كافر، داعيًا الله أن يعافينا ممن يدّعون ذلك ويتصدرون للفتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي في هذه الأيام دون علم ولا فقه.

هل تنظيف الحاجب عند الكوافير يُعد من النمص المحرم؟

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أميرة التي قالت إنها تأخذ برأي أحد المذاهب في أن النمص المقصود به هو إزالة شعر الحاجب بالكامل، وتسأل: هل لو أزالت بعضه فقط تكون قد خرجت من الشبهة، خاصة أنها لا تستطيع تحديد الحاجب بدقة وتذهب إلى كوافيرة وتطلب منها تنظيف الحاجب دون ترقيقه؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني، اليوم الثلاثاء، أن المسلم لا ينبغي أن ينتقل في مثل هذه الأمور إلى دائرة الوسواس والتشدد الزائد، طالما أن النية واضحة والمقصود هو النظافة والترتيب وليس تغيير الخِلقة أو المبالغة في التجميل.

وبيّن أن الذهاب إلى كوافيرة متخصصة وطلب تنظيف الحاجب فقط دون ترقيقه أو تغيير شكله الطبيعي أمر جائز شرعًا، ولا يدخل في باب النمص المحرم الذي ورد فيه النهي.

وأكد أن تنظيف الشعر حول الحاجب جائز شرعًا للمتزوجة وغير المتزوجة، ولا حرج فيه طالما كان في إطار الترتيب والنظافة وليس التغيير المبالغ فيه لشكل الحاجب.

وأشار إلى أن المتزوجة يجوز لها أن تزيد في هذا التنظيف والتجمّل بما يرضي زوجها ويحقق لها المظهر الحسن، لأن الإسلام دين الجمال، ولا يمنع المرأة من التزين المشروع الذي يحفظ فطرتها ولا يغيّر خلقة الله.