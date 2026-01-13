قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سري الدين: أتعهد بانتظام سداد رواتب العاملين بجريدة الوفد ومستحقات المحالين للمعاش
بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026
وزير المالية: مستعدون لمشاركة خبراتنا للأفارقة لتعزيز تنافسية الاقتصادات لصالح دولتنا
الصحة : منشآت الغربية الطبية تعالج 11.5 مليون مواطن في عام 2025
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لـ"حياة كريمة" ويوجه بسرعة تسليم مشروعات المرحلة الأولى وبدء الثانية
الجيش السوري يجدد مطالبه للقوات الكردية بالانسحاب شرقا من حلب
مفاجأة في أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء | فيديو
جمع 33,5 ألف يورو.. القبض على مشعوذ ادعى فوز مالي بكأس أمم أفريقيا| تفاصيل
قبل مواجهة السنغال.. منتخب مصر ينفرد بميزة استثنائية في أمم إفريقيا
غزة.. 24 شهيدا نتيجة انهيارات المنازل وانجراف 7000 خيمة خلال يومين
طقس شتوي قارس .. الأرصاد تكشف تفاصيل خريطة الأمطار والرياح اليوم
بسبب سوء حالة الجو.. مصرع شاب سقطت عليه نخلة في البدرشين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بنسبة 3%.. الكاميرون تفرض ضرائب على المنصات الرقمية الأجنبية

الكاميرون تفرض ضرائب على المنصات الرقمية الأجنبية
الكاميرون تفرض ضرائب على المنصات الرقمية الأجنبية
أ ش أ

تعتزم الكاميرون بدء تطبيق ضريبة جديدة على المنصات الرقمية الأجنبية اعتبارًا من الشهر الجاري، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية وزيادة إيرادات الدولة من قطاع الاقتصاد الرقمي المتنامي.


وأعلنت المديرية العامة للضرائب أن قانون المالية لعام 2026 ينص على إخضاع هذه المنصات لضريبة شركات بنسبة 3% على الإيرادات المحققة داخل الكاميرون، ووفقًا لوثيقة رسمية، قد تُنقل بعض المنصات إلى ما يُعرف بـ"النظام العادي" إذا تجاوزت حدًا معينًا من حجم النشاط، وفي هذه الحالة تُفرض عليها ضريبة بنسبة 30% على الأرباح الخاضعة للضريبة.


وتشترط السلطات الضريبية لاعتبار المنصة خاضعة لهذا النظام أن تمتلك شبكة لا تقل عن ألف مستهلك داخل الكاميرون، أو أن تحقق إيرادات سنوية قبل الضريبة لا تقل عن 50 مليون فرنك إفريقي (بما يعادل 89 ألف دولار أمريكي تقريبًا)، وسيتم تسجيل المنصات، وتقديم الإقرارات الضريبية، وسداد المستحقات عبر منصة رقمية مخصصة أطلقتها المديرية العامة للضرائب.


وقالت إدارة الضرائب إن الهدف من هذه الخطوة هو الاستفادة من القيمة التي يولدها الاقتصاد الرقمي في الكاميرون، وضمان العدالة الضريبية تجاه الشركات المحلية، وزيادة إيرادات الدولة في قطاع يشهد نموًا سريعًا.


وخلال السنوات الأخيرة، نفذت الكاميرون سلسلة من الإصلاحات التي استهدفت تنظيم الاقتصاد الرقمي..ففي عام 2020، أُقر قانون مالية يهدف إلى تحصيل ضريبة القيمة المضافة على أنشطة الأعمال عبر الإنترنت، ودخل حيز التنفيذ في عام 2021.


ومنذ عام 2023، بدأت السلطات في تحصيل الرسوم الجمركية على السلع المستوردة عبر التجارة الإلكترونية، بينما فُرضت في عام 2022 ضريبة على تحويلات الأموال الإلكترونية، بهدف جمع ما لا يقل عن 20 مليار فرنك إفريقي إضافي سنويًا (بما يعادل 35.7 مليون دولار أمريكي تقريبًا).


كما تم تطبيق منذ عام 2024 معدل ضريبي مخفض بنسبة 5% على الأرباح غير التجارية التي يحققها الأفراد عبر المنصات الرقمية، وتعكس هذه الإجراءات مجتمعة سعي الحكومة الكاميرونية إلى تعظيم الاستفادة من إمكانات الاقتصاد الرقمي وتعزيز مساهمته في الموارد المالية للدولة.
 

الكاميرون بدء تطبيق ضريبة جديدة على المنصات الرقمية الأجنبية تعزيز العدالة الضريبية زيادة إيرادات الدولة قطاع الاقتصاد الرقمي المتنامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

الدولار

رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

الارصاد

الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

إجازة

30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026

الفنان محسن محي الدين

محسن محيي الدين يكشف لصدى البلد لأول مرة سبب اعتزال زوجته الفن

ترشيحاتنا

أحمد سليمان

استقالة أحمد سليمان من مجلس الزمالك.. الحقيقة كاملة

التزحلق على الجليد

عمومية التزحلق على الجليد تعتمد تعديلات لائحة النظام الأساسي في الجمعية الخاصة

الزمالك

4 نجوم.. لعنة الإصابات تضرب الزمالك قبل مواجهة المصري

بالصور

بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026

بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء

حظر مشاركة السيارات الكهربائية في السباقات بسبب مخاطر السلامة

حظر السيارات الكهربائية
حظر السيارات الكهربائية
حظر السيارات الكهربائية

التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض وأسباب

التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب
التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب
التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب

فستان زفاف منة فضالى يثير الجدل على السوشيال ميديا

منة فضالى
منة فضالى
منة فضالى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد