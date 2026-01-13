رئيس الوزراء يتابع موقف مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا؛ لمتابعة موقف تنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات في المنطقة الصناعية بالعين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الذي يتم تنفيذه من خلال شركة "سكاتك" النرويجية بالتعاون مع "صندوق مصر السيادي" وشركة "أوراسكوم للإنشاء" وشركة "فيرتيجلوب".

وحضر الاجتماع كلٌ من: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإريك هوسم، سفير النرويج لدى مصر، وأنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، و تيريه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية، و محمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية لمنطقة الشرق الأوسط، ومسئولي عددٍ من البنوك الأوروبية.

وفي بداية الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالشراكة القائمة بين الحكومة المصرية وشركة "سكاتك" النرويجية التي أحرزت على مدار الفترة الماضية نجاحًا وتقدمًا ملحوظًا في مشروعات الطاقة المتجددة بالسوق المصرية بما يتماشى مع مستهدفات الدولة المصرية لزيادة نسبة مكون الطاقة المتجددة من إجمالي مزيج الطاقة.

ونوّه إلى أن هناك مناقشات جارية الآن لبحث إمكانية زيادة نسبة مكون الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة عن 42% بحلول عام 2030، في ظل ما نتلقاه من طلبات كثيرة للاستثمار في مصر بهذا القطاع الواعد.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي في هذا السياق إلى زيارته أمس إلى نجع حمادي بمحافظة قنا لافتتاح المرحلة الأولى من مشروع "أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية" والذي تنفذه شركة "سكاتك"، مؤكدًا أهمية إلتزام الشركة النرويجية، كما وعدت، بافتتاح المرحلة الثانية من المشروع بنهاية شهر مايو المقبل، وقبل بدء موسم الصيف.

وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها بشأن إقامة محطة أخرى عملاقة للطاقة الشمسية في محافظة المنيا تحت اسم "إنرجي فالي" والتي ستنفذها أيضا شركة "سكاتك" النرويجية باستثمارات تبلغ 1.8 مليار دولار، منوهًا في هذا الصدد إلى توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بهذا المشروع الضخم،أمس، مع عددٍ من شركاء التمويل الدوليين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي التزام الحكومة المصرية بدعم مشروع إنتاج الهيدروجين الذي يتم تنفيذه من خلال شركة "سكاتك" النرويجية بالتعاون مع "صندوق مصر السيادي" وشركة "أوراسكوم للإنشاء" وشركة "فيرتيجلوب" في المنطقة الصناعية بالعين السخنة.

وأشار إلى أن المشروع بدأ إنتاجه بشكل جزئي، وخلال الفترة المقبلة سنشهد انطلاقة أكبر لهذا المشروع الذي سيسهم بصورة كبيرة في تصدير الهيدروجين الأخضر إلى القارة الأوروبية فضلًا عن عددٍ من الأسواق الدولية الأخرى.

وفي هذا الإطار، أشاد رئيس الوزراء بالتعاون المصري الأوروبي الذي يشهد زخمًا حقيقيًا على مخلتف الأصعدة، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بدعم مشروعات الطاقة المتجددة فإن الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية تبدي رغبة صادقة في دعم مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في السوق المصرية، وموضحًا أن مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر الذي تتم مناقشته اليوم هو أحد المشروعات المهمة التي تلقى دعمًا أوروبيًا واسعًا.

وبدوره، أكد المهندس محمود عصمت أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة دعمت هذا المشروع منذ بدايته عبر توفير مصادر الطاقة اللازمة له وكذا من خلال توفير الأراضي الملائمة للمشروع، مؤكدا دعمه الكامل لاستكمال باقي المشروع خلال الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع، أعرب تيريه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك"، عن تقديره الكبير للدعم الذي تلقته الشركة النرويجية من الحكومة المصرية وأجهزتها المختلفة على مدار الأعوام الماضية.

وثمّن "بيلسكوج" الشراكة مع الحكومة المصرية في قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مؤكدا التزام الشركة بتصدير الهيدروجين الأخضر إلى القارة الأوروبية.

وبدوره، أعرب السفير النرويجي عن تقديره للشراكة المصرية النرويجية في برامج التحول نحو الطاقة النظيفة، مشيدا بمشروع إنتاج الهيدروجين الذي يتم تنفيذه من خلال شركة "سكاتك" والتحالف المشارك معها.

فيما أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر أن القاهرة تعد من أوائل الفاعلين في سوق الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم، مشيدة بالتعاون المصري الأوروبي في مجال الطاقة المتجددة، لاسيما على صعيد التعاون مع مؤسسات التمويل الأوروبية لمشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في السوق المصرية.

وخلال الاجتماع، أكد شركاء التحالف المنفذ لمشروع الهيدروجين الأخضر في المنطقة الصناعية بالسخنة التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس أن هذا المشروع يمثل أولوية كبيرة بالنسبة لهم، لاسيما أن المشروع قد بدأ بالفعل التصدير لعدد من الأسواق الأوروبية والسوق الأمريكية.

فيما أعرب مسئولو البنوك الأوروبية الذين حضروا الاجتماع عن تطلعهم إلى تمويل هذا المشروع المهم، مؤكدين دعمهم للدولة المصرية في أن تكون مركزًا للهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، قائلين: لدينا رغبة حقيقية في دعم مصر في هذا المجال ليس فقط من خلال هذا المشروع ولكن أيضا من خلال مشروعات أخرى في هذا القطاع.