إدارة ترمب تدرج 3 فروع من جماعة الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية

قررت إدارة الرئيس دونالد ترامب تصنيف ثلاثة فروع من جماعة الإخوان المسلمين في الشرق الأوسط كمنظمات إرهابية، وفرضت عقوبات عليها وعلى أعضائها .

وأعلنت وزارتا الخزانة والخارجية اليوم الثلاثاء، عن اتخاذ إجراءات ضد فروع جماعة الإخوان المسلمين في لبنان والأردن ومصر، والتي قالتا إنها تشكل خطراً على الولايات المتحدة والمصالح الأمريكية.

وصنّفت وزارة الخارجية الأمريكية، الفرع اللبناني لمنظمة حماس منظمةً إرهابيةً أجنبية، وهو أشدّ التصنيفات، ما يجعل تقديم الدعم المادي لها جريمةً جنائية. كما أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية الفرعين الأردني والمصري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية العالمية المصنفة خصيصاً لدعمهما حماس.

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان: "تعكس هذه الإجراءات الخطوات الأولى لجهود متواصلة ومستدامة لإحباط أعمال العنف وزعزعة الاستقرار التي تقوم بها فروع جماعة الإخوان المسلمين أينما وُجدت. ستستخدم الولايات المتحدة جميع الأدوات المتاحة لحرمان هذه الفروع من الموارد اللازمة للانخراط في الإرهاب أو دعمه".