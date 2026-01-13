موعد مباراة نيجيريا والمغرب فى نصف نهائى كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب نيجيريا مع نظيره منتخب المغرب فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، على ملعب مولاي عبدالله بالرباط.

وتأهل منتخب نيجيريا على حساب الجزائر عقب الفوز بهدفين دون رد فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

فيما نجح منتخب المغرب فى تحقيق الفوز على نظيره منتخب الكاميرون بهدفين دون رد فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

موعد مباراة المغرب ونيجيريا

وتقام مباراة المعرب ونيجيريا فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 يوم الأربعاء المقبل فى تمام الساعة العاشرة مساء.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ونيجيريا

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة المغرب ونيجيريا فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.



