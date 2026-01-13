قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران .. إحالة عدد من كبار المسئولين بالدولة والبنك المركزي إلى القضاء
الداخلية تنقذ 19 طفلا من عصابات التسول بالجيزة
المنطقة الشمالية العسكرية تستكمل تنفيذ حملة بلدك معاك.. 24 ألف كشف طبي و60 ألف قطعة ملابس جديدة للمواطنين
قبل مواجهة المغرب.. هيمنة نيجيرية كاسحة في كأس أمم إفريقيا 2025
وزير الخارجية يؤكد لمبعوث الناتو رفض مصر للاعتراف بما يسمى أرض الصومال
شملت تخصصات حيوية.. تعرف على المسميات الجديدة لـ 5 كليات في الجامعات الخاصة
رايحين الامتحان.. العناية الإلهية تنقذ 4 طلاب بعد سقوط سيارتهم في ترعة المريوطية
الرقابة المالية تصدر أول إطار تنظيمي لصرف تعويضات التأمين الإجباري عن مركبات النقل السريع
وسط أنباء عن مقتل 505 متظاهر بإيران.. عراقجي: سنحمي سيادتنا من أي عدو
شوبير يكشف عن تحول مفاجئ في ملف تجديد أليو ديانج مع الأهلي
قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد
حماس: الاحتلال يرتكب أبشع أنواع الإبادة بارتقاء الشهداء من المرض والبرد
محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 12 حالة تعد واسترداد 133 فدانًا زراعيًا

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تنفيذ 12 حالة إزالة لتعديات على مباني وأراضي زراعية، أسفرت عن استرداد 133 فدان و11 قيراط من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى إزالة مباني على مساحة 80 متر مربع، وذلك خلال حملات مكبرة نفذت في 5 مراكز وحي، ضمن اليوم الثالث من المرحلة الأولى للموجة الـ28 لإزالة التعديات، والتي تستمر حتى 27 مارس الجاري.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات شملت مراكز القوصية، والفتح، وساحل سليم، ومنفلوط، إلى جانب حي غرب مدينة أسيوط، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة وحماية الرقعة الزراعية، والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي وفرض سيادة القانون.

 إزالة 4 حالات تعدي ضمن المتغيرات المكانية

وأشار المحافظ إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية نجحت في إزالة 4 حالات تعدي ضمن المتغيرات المكانية، كما تم إزالة حالة تعدي بمتغيرات مكانية بنطاق مركز ومدينة الفتح، وحالة تعدي على أراضي حماية النيل بمركز ساحل سليم، إلى جانب إزالة 3 حالات تعدي على أراضي زراعية ومتغيرات مكانية بمركز ومدينة الفتح، و3 حالات أخرى لاسترداد أراضي تقنين إصلاح زراعي بنطاق مركز ومدينة منفلوط، فضلًا عن إزالة حالة تعدي ضمن المتغيرات المكانية بحي غرب مدينة أسيوط.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر استمرار المتابعة الميدانية اليومية لضمان تحقيق المستهدف من الموجة الحالية، ومنع عودة التعديات مرة أخرى، مشددًا على أن حملات الإزالة تنفذ بكل حزم ودون تهاون، وبالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون وكافة الجهات المعنية.

وفي ختام تصريحاته، جدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تعديات على الأراضي أو البناء المخالف، من خلال الخط الساخن (114)، أو أرقام غرفة عمليات المحافظة (088/2135858 – 088/2135727)، التي تعمل على مدار 24 ساعة، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بشكل فوري وحاسم.

