محافظ أسيوط: إزالة 12 حالة تعد واسترداد 133 فدانًا زراعيًا

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تنفيذ 12 حالة إزالة لتعديات على مباني وأراضي زراعية، أسفرت عن استرداد 133 فدان و11 قيراط من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى إزالة مباني على مساحة 80 متر مربع، وذلك خلال حملات مكبرة نفذت في 5 مراكز وحي، ضمن اليوم الثالث من المرحلة الأولى للموجة الـ28 لإزالة التعديات، والتي تستمر حتى 27 مارس الجاري.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات شملت مراكز القوصية، والفتح، وساحل سليم، ومنفلوط، إلى جانب حي غرب مدينة أسيوط، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة وحماية الرقعة الزراعية، والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي وفرض سيادة القانون.

إزالة 4 حالات تعدي ضمن المتغيرات المكانية

وأشار المحافظ إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية نجحت في إزالة 4 حالات تعدي ضمن المتغيرات المكانية، كما تم إزالة حالة تعدي بمتغيرات مكانية بنطاق مركز ومدينة الفتح، وحالة تعدي على أراضي حماية النيل بمركز ساحل سليم، إلى جانب إزالة 3 حالات تعدي على أراضي زراعية ومتغيرات مكانية بمركز ومدينة الفتح، و3 حالات أخرى لاسترداد أراضي تقنين إصلاح زراعي بنطاق مركز ومدينة منفلوط، فضلًا عن إزالة حالة تعدي ضمن المتغيرات المكانية بحي غرب مدينة أسيوط.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر استمرار المتابعة الميدانية اليومية لضمان تحقيق المستهدف من الموجة الحالية، ومنع عودة التعديات مرة أخرى، مشددًا على أن حملات الإزالة تنفذ بكل حزم ودون تهاون، وبالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون وكافة الجهات المعنية.

وفي ختام تصريحاته، جدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تعديات على الأراضي أو البناء المخالف، من خلال الخط الساخن (114)، أو أرقام غرفة عمليات المحافظة (088/2135858 – 088/2135727)، التي تعمل على مدار 24 ساعة، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بشكل فوري وحاسم.