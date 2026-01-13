اخماد حريق معهد خدمة اجتماعية بالإسكندرية وقرار عاجل بشأن الامتحانات

اندلع حريق محدود، صباح اليوم، داخل معهد الخدمة الاجتماعية بمنطقة محرم بك في محافظة الإسكندرية، قبل أن تنجح قوات الحماية المدنية في إخماده دون إصابات.

وقررت إدارة الكلية إلغاء امتحانات الفترة الأولى بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية واستبداله لاحقًا.

وبدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد باندلاع الحريق داخل أحد مرافق المعهد، وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة محرم بك إلى موقع البلاغ، حيث جرى تأمين المكان وإخلاء الطلاب كإجراء احترازي حفاظًا على سلامتهم.

كما دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق في وقت وجيز ومنع امتداد النيران إلى باقي المبنى.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع فحص أسباب الحريق للوقوف على ملابساته، والتأكد من سلامة المبنى واستئناف العملية التعليمية بشكل آمن.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.