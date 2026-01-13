قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام حسن: نحترم منتخب السنغال ونحن أبطال أفريقيا 7 مرات
يورجن كلوب يجيب على السؤال المتكرر : هل اقتربت من تدريب ريال مدريد ؟
تهديد للهوية والانتماء.. أبو الغيط: جيل الشباب الحالي متصل رقميًا ومعزول إنسانيا
مصر تتصدر عالميا في القضاء على فيروس سي وتحصل على الإشهاد الذهبي| تفاصيل
قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى مرتضى منصور لوقف سحب أرض الزمالك بأكتوبر
مصر تستقبل مليار يورو دعمًا للمرحلة الثانية ضمن آلية دعم الموازنة MFA الخميس القادم
في تأكيد صريح.. حكمت الهجري يعلن ولائه لـ إسرائيل من داخل سوريا
وزير الخارجية يتفق مع نظيره الألماني على تعزيز الشراكة الثنائية
جنوح مركب بكورنيش محطة الرمل في الإسكندرية بسبب الرياح
أبو الغيط: العالم يعيش حالة اضطراب سياسي واقتصادي وتراجع للقانون الدولي
عمرو أديب يعلن مفاجأة جديدة بخصوص شيرين عبد الوهاب
العراق يدين العدوان الصهيوني على المدنيين والمؤسسات التعليمية والشبابية ويؤكد دعم فلسطين
برلمان

المؤتمر: التضليل الرقمي آخر أسلحة جماعة الإخوان الإرهابية بعد سقوطها شعبيا

رضا فرحات
رضا فرحات

أكد اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن محاولات التضليل الإعلامي الممنهجة التي تقودها الجماعة الإرهابية عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تلك الموجهة لاستهداف فئة الشباب، تمثل أحد أخطر تحديات معركة الوعي في المرحلة الراهنة، وذلك بعد أن فقدت الجماعة أي وجود فعلي أو قبول شعبي داخل الشارع المصري مشيرا إلى أن لجوء هذه الجماعة إلى الحملات الرقمية المنظمة يعكس حالة الإفلاس السياسي والتنظيمي التي تعانيها، وسعيها لتعويض عزلتها المجتمعية بمحاولات ممنهجة للتأثير على وعي المجتمع وتشويه الحقائق وبث رسائل هدامة تستهدف النيل من استقرار الدولة وزعزعة الثقة في مؤسساتها.

وأوضح فرحات، في تصريح صحفي، أن الجماعة الإرهابية تعتمد على بث الشائعات وتزييف الوعي وتشويه الحقائق، من خلال منصات إلكترونية وصفحات ممولة، تسعى إلى التقليل من إنجازات الدولة، والطعن في مؤسساتها، وبث روح الإحباط واليأس بين المواطنين، في إطار حرب نفسية تستهدف ضرب الاستقرار الداخلي دون الدخول في مواجهة مباشرة مع الدولة.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن هذه الحملات تقوم على خطاب عدائي قائم على الأكاذيب والتهويل، وإعادة تدوير نفس الرسائل المضللة، في محاولة لخلق حالة من البلبلة وفقدان الثقة، و هذا الأسلوب بات مكشوفا أمام قطاع واسع من المصريين مشيرا إلى أن أخطر ما في هذه الاستراتيجية هو تركيز الجماعة الإرهابية على استهداف فئة الشباب، وخاصة الأجيال الجديدة، عبر محتوى مصمم بلغة عصرية وأدوات جذابة، لكنه يحمل رسائل هدامة تسعى إلى تشويه الوعي الوطني، والتشكيك في مستقبل الدولة، وهو ما يستدعي دورا أكبر من الإعلام الوطني والمؤسسات التعليمية والثقافية في تحصين العقول وتعزيز التفكير النقدي.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن تمويل وإدارة هذه المنصات يتمان من خارج البلاد، وفق أجندات إقليمية ودولية معروفة، تستهدف زعزعة استقرار مصر والنيل من نجاحاتها، مشددا على أن هذه المخططات لا تنفصل عن محاولات مستمرة للضغط على الدولة المصرية بسبب مواقفها الوطنية والإقليمية المستقلة.

وأضاف فرحات أن الدولة تواجه هذه الحملات بسلاح أقوى من الشائعات، وهو العمل والإنجاز على أرض الواقع، والاستقرار الأمني والسياسي، والمشروعات التنموية، وتمكين الشباب، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن وعي المصريين وتماسك الجبهة الداخلية يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة حروب التضليل مشددا على أن معركة الوعي مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تضافر جهود الأحزاب السياسية والإعلام والمؤسسات المجتمعية، لبناء خطاب عقلاني ومسؤول، يواجه الأكاذيب بالحقيقة، ويعزز الثقة في الدولة و مسارها، ويحمي المجتمع من محاولات الاختراق الفكري والتشويش المتعمد.

المؤتمر حزب المؤتمر رئيس حزب المؤتمر رضا فرحات

تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر

تجاهلت مرض والدتها .. صور نيو لوك لـ ابنة شيرين في صالون مصفف الشعر

بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026

حظر مشاركة السيارات الكهربائية في السباقات بسبب مخاطر السلامة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

