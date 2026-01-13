هاني سرحان ينتظر ثلاثة أعمال في 2026

ينتظر المؤلف هاني سرحان عرض ٣ أعمال فنية خلال عام ٢٠٢٦، وهي مسلسل بطل العالم المقرر عرضه على منصة يانجو بلاي يوم ١٨ يناير، ومسلسل رجال الظل (عملية رأس الأفعى) المقرر عرضه في الموسم الرمضاني ٢٠٢٦، بالإضافة إلى قصة «ما لم يُحكى عن بني مزار» ضمن حكايات القصة الكاملة.

مسلسل بطل العالم بطولة الفنان عصام عمر، جيهان الشماشرجي، فتحي عبد الوهاب، أحمد عبد الحميد، محمد لطفي، آدم النحاس، ومنى هلا، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج عصام عبد الحميد، ومن الإنتاجات الأصلية لمنصة يانجو بلاي بالشراكة مع ذا بلانيت ستوديوز للمنتج طارق نصر.

العمل مكوَّن من ١٠ حلقات، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي درامي حول رحلة صلاح الحريف، بطل أفريقيا في الملاكمة، الذي يجد نفسه في عالم حراسة الأفراد (الجاردات) بعد خسارته لقب بطولة العالم، بحثًا عن فرصة ثانية. تتغير حياته تمامًا حين يُكلَّف بحماية دنيا الجندي، ابنة رجل أعمال ترك وراءه ميراثًا مخفيًا وديونًا خطيرة لسليمان المحروق، ملك عالم الرهانات، لينطلق صلاح ودنيا في مطاردات لكشف سر الثروة.

فهل يتمكن من إنقاذ دنيا من هذا العالم المظلم؟ وهل تولد بينهما قصة حب وسط الخطر والمطاردة؟

أما مسلسل رجال الظل (عملية رأس الأفعى) فهو من بطولة أمير كرارة، أحمد غزي، ماجدة زكي، شريف منير، كارولين عزمي، وجلا هشام، وتدور أحداثه في إطار بوليسي تشويقي اجتماعي، ويحكي عن بطولات قطاع الأمن الوطني. المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج محمد بكير، ومن إنتاج شركة سينرجي (تامر مرسي)، ويُعرض في الموسم الرمضاني ٢٠٢٦.

وقصة «ما لم يُحكى عن بني مزار» هي القصة الثانية ضمن حكايات القصة الكاملة، والعمل من تأليف هاني سرحان، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج مجدي الهواري، وهو مأخوذ عن قصص حقيقية للكاتب وصانع المحتوى سامح سند، ويُعرض على منصة شاهد الإلكترونية. وتتناول القصة جريمة بني مزار التي وقعت في محافظة المنيا بمصر. وقد انتهى هاني من كتابة الحلقات، وجارٍ ترشيح أبطال الحكاية تمهيدًا لانطلاق التصوير قريبًا.

ويُعد هاني سرحان من أبرز كتاب السيناريو في الدراما المصرية، حيث استطاع أن يفرض نفسه بقوة من خلال جزأين من مسلسل الأب الروحي، الذي حقق نجاحًا كبيرًا خارج مواسم المنافسة المعتادة. وشارك لأول مرة في السباق الرمضاني عام ٢٠١٩ بمسلسل لمس أكتاف، الذي تصدّر قوائم المشاهدات لأسابيع، ثم تعاون مرة أخرى مع النجم ياسر جلال في مسلسل الفتوة عام ٢٠٢٠، الذي دارت أحداثه في زمن قديم بأحياء القاهرة خلال عصر الفتوات. كما كتب هاني مسلسل الاختيار ٢: رجال الظل الذي تصدّر نسب المشاهدة في رمضان ٢٠٢١، ثم الاختيار ٣: القرار الذي تناول واحدة من أصعب فترات مصر في التاريخ الحديث. وكان آخر أعماله مسلسل حرب وسوق الكانتو.