حوادث

إحالة أوراق ربة منزل وعشيقها للمفتي لاتهامهما بإنهاء حياة الزوج بسوهاج

هيئة الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات سوهاج
هيئة الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات سوهاج
إيهاب عمر

أحالت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، أوراق عامل وربّة منزل إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، لاتهامهما بإنهاء حياة زوج المتهمة بعد اكتشافه علاقتها غير الشرعية، وإلقاء جثته في منطقة صحراوية بمركز أخميم، وحددت المحكمة جلسة اليوم الثالث من دور شهر أبريل للنطق بالحكم.


عقدت الجلسة برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد الشيخ نائب رئيس المحكمة، وأحمد علي صقر  المستشار بالمحكمة، وبأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبد العال.

العثور على جثة 


وتعود وقائع القضية رقم 6075 لسنة 2025 جنايات أخميم، إلى تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا يفيد بعثور الأهالي بناحية قرية الأحايوة شرق على جثة رجل ملقاة بجوار المجزر الآلي.


وكشفت تحريات الرائد إبراهيم عوض خضيري، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، أن الجثة تعود للمجني عليه “محروس . ن . م”، عامل، ومقيم بقرية الأحايوة شرق أخميم، وأن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من “حمادة . ن . م”، 33 عامًا، عامل، و“مرفت . ع . أ”، ربة منزل، زوجة المجني عليه.


وأشارت التحريات إلى وجود علاقة غير شرعية بين المتهمين، اتفقا على أثرها على التخلص من الزوج. 

وبتاريخ الواقعة، أبلغت المتهمة الثانية المتهم الأول بمرض زوجها، فقام باستدراجه إلى منطقة صحراوية، حيث تعدى عليه بسلاح أبيض بعدة طعنات أودت بحياته في الحال، ثم قاما بإلقاء الجثة بمكان العثور عليها.

سوهاج محكمة جنايات سوهاج مفتي الجمهورية جنايات أخميم مركز شرطة أخميم علاقة غير شرعية

رفرفة العين
نصائح لمرضى الجيوب الأنفية خلال العاصفة الترابية
رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري
ريهام عبد الغفور
