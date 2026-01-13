أكدت وكالة رويترز عن مصدرين، أن حماس تنتخب رئيسا جديدا لمكتبها السياسي هذا الشهر، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وقالت رويترز عن مصدرين: “خليل الحية وخالد مشعل الأقرب لخلافة السنوار في قيادة حماس”.

وأضافت رويترز عن مصدرين:" هناك توجه داخل حماس يفضل استمرار القيادة الجماعية".

وفي وقت سابق، قالت حركة المقاومة “حماس” إنه مع اشتداد المنخفض الجوي البارد، فإن مزيدا من الضحايا مهددون بالموت في الساعات والأيام القادمة إذا لم تدخل المساعدات عبر المعابر، مشيرة إلى تسبب الاحتلال في خنق القطاع وقتل أهله الغزاويين.

وأضافت حماس: “الوسطاء والدول الضامنة للاتفاق مطالبون بمواصلة الضغط على الاحتلال وإلزامه بإدخال المساعدات العاجلة، كما على الوسطاء الضغط على الاحتلال لتنفيذ التزاماته الإنسانية من اتفاق غزة والانتقال للمرحلة الثانية”.



كما قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بارتفاع عدد المتوفين بسبب البرد الشديد منذ دخول فصل الشتاء إلى 7 شهداء، فيما وصلوا إلى 24 شهيدا نتيجة انهيارات المنازل وانجراف 7000 خيمة خلال يومين.