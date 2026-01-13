مواجهة الكبار.. تاريخ الألقاب يرفع حرارة نصف نهائي أمم أفريقيا

تتواصل أجواء الحماس والإثارة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، مع انطلاق منافسات الدور نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل، حيث يلتقي منتخب مصر بنظيره السنغالي في مواجهة مرتقبة تُقام في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة بمدينة طنجة، بينما يصطدم منتخب المغرب بمنتخب نيجيريا في العاشرة مساءً على ملعب العاصمة المغربية الرباط.

وتسفر مباراتا نصف النهائي عن تحديد طرفي المباراة النهائية، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ملعب مولاي عبد الله في الرباط، فيما يخوض المنتخبان الخاسران مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

ويحمل نصف النهائي هذا العام طابعًا تاريخيًا خاصًا، إذ يضم المربع الذهبي أربعة منتخبات سبق لها التتويج بلقب البطولة، ليصل مجموع الألقاب بينهم إلى 12 لقبًا، ما يضيف قيمة تاريخية كبيرة ويزيد من حدة المنافسة.

ويتصدر منتخب مصر قائمة الأكثر تتويجًا بكأس أمم أفريقيا برصيد 7 ألقاب أعوام 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، و2010، يليه منتخب نيجيريا بثلاثة ألقاب أعوام 1980، 1994، و2013، فيما تُوج كل من المغرب والسنغال باللقب مرة واحدة عامي 1976 و2021 على الترتيب.

وتترقب الجماهير الأفريقية مواجهتين من العيار الثقيل، تجمع الأولى بين خبرات الفراعنة وقوة أسود التيرانجا، فيما تشهد الثانية صدامًا قويًا بين حماس المغرب وخبرة النسور الخضر النيجيرية، في نصف نهائي مرشح ليكون من أبرز محطات البطولة.

عمرو زكي ينفرد برقم تاريخي في نصف نهائي أمم أفريقيا

على صعيد الأرقام التاريخية، يتصدر عمرو زكي مهاجم منتخب مصر الأسبق قائمة هدافي الدور نصف النهائي في بطولة كأس أمم أفريقيا منذ عام 2000، بعدما سجل 3 أهداف بقميص الفراعنة، ليترك بصمة واضحة في الأدوار الحاسمة للبطولة القارية.

وكشفت شبكة Statsdufoot العالمية المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، أن عمرو زكي يأتي في صدارة قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في الدور نصف النهائي منذ نسخة 2000، متفوقًا على عدد من أبرز نجوم الكرة الأفريقية الذين سجل كل منهم هدفين.

وضمت القائمة أسماء بارزة، أبرزهم الكاميرونيان باتريك مبوما وسالومون أوليمبي، والنيجيري تيجاني بابانجيدا، والإيفواري جيرفينيو، ولاعب بوركينا فاسو أريستيد بانسي، والمغربي يوسف مختاري، إلى جانب الغاني مبارك واكاسو.