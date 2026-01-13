قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطفي مدبولي: سكن لكل المصريين وفرت 4 ملايين فرصة عمل للشباب
مي عبد الحميد: دعم وحدات الإسكان الاجتماعي يتراوح بين 50 – 60 % من قيمة الوحدة
مدبولي: أسعد لحظات حياتي عند تسليم الحاصلين على الوحدات السكنية عقودهم
هل يجوز مقاطعة الإخوة بسبب تقصيرهم في برّ الأم؟.. أمين الإفتاء يجيب
الفريق أسامة ربيع: حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة ولم تتأثر بجنوح السفينة FENER
مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة الإخوان المسلمين "كيان إرهابي عالمي"
جبريل الرجوب: الرياضة الفلسطينية فقدت مئات الشهداء والجرحى والمعتقلين
هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟.. أمين الإفتاء: مباح شرعا في حالة واحدة
مدبولي: «سكن لكل المصريين» الأقرب إلى قلبي.. والرئيس السيسي صاحب الحلم الأول للمشروع
نصفه خضروات وفاكهة .. الصحة تعلن تغييرًا جذريًا في الهرم الغذائي للمصريين
مدبولي: المواطن لمس تحسنا حقيقيا في جودة الحياة عبر مشروعات الإسكان
ليندسي جراهام: لا قوات أمريكية برية في إيران .. لكن الضربة قادمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواجهة الكبار.. تاريخ الألقاب يرفع حرارة نصف نهائي أمم أفريقيا

حمزة شعيب

تتواصل أجواء الحماس والإثارة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، مع انطلاق منافسات الدور نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل، حيث يلتقي منتخب مصر بنظيره السنغالي في مواجهة مرتقبة تُقام في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة بمدينة طنجة، بينما يصطدم منتخب المغرب بمنتخب نيجيريا في العاشرة مساءً على ملعب العاصمة المغربية الرباط.

وتسفر مباراتا نصف النهائي عن تحديد طرفي المباراة النهائية، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ملعب مولاي عبد الله في الرباط، فيما يخوض المنتخبان الخاسران مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

ويحمل نصف النهائي هذا العام طابعًا تاريخيًا خاصًا، إذ يضم المربع الذهبي أربعة منتخبات سبق لها التتويج بلقب البطولة، ليصل مجموع الألقاب بينهم إلى 12 لقبًا، ما يضيف قيمة تاريخية كبيرة ويزيد من حدة المنافسة.

ويتصدر منتخب مصر قائمة الأكثر تتويجًا بكأس أمم أفريقيا برصيد 7 ألقاب أعوام 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، و2010، يليه منتخب نيجيريا بثلاثة ألقاب أعوام 1980، 1994، و2013، فيما تُوج كل من المغرب والسنغال باللقب مرة واحدة عامي 1976 و2021 على الترتيب.

وتترقب الجماهير الأفريقية مواجهتين من العيار الثقيل، تجمع الأولى بين خبرات الفراعنة وقوة أسود التيرانجا، فيما تشهد الثانية صدامًا قويًا بين حماس المغرب وخبرة النسور الخضر النيجيرية، في نصف نهائي مرشح ليكون من أبرز محطات البطولة.

عمرو زكي ينفرد برقم تاريخي في نصف نهائي أمم أفريقيا

على صعيد الأرقام التاريخية، يتصدر عمرو زكي مهاجم منتخب مصر الأسبق قائمة هدافي الدور نصف النهائي في بطولة كأس أمم أفريقيا منذ عام 2000، بعدما سجل 3 أهداف بقميص الفراعنة، ليترك بصمة واضحة في الأدوار الحاسمة للبطولة القارية.

وكشفت شبكة Statsdufoot العالمية المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، أن عمرو زكي يأتي في صدارة قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في الدور نصف النهائي منذ نسخة 2000، متفوقًا على عدد من أبرز نجوم الكرة الأفريقية الذين سجل كل منهم هدفين.

وضمت القائمة أسماء بارزة، أبرزهم الكاميرونيان باتريك مبوما وسالومون أوليمبي، والنيجيري تيجاني بابانجيدا، والإيفواري جيرفينيو، ولاعب بوركينا فاسو أريستيد بانسي، والمغربي يوسف مختاري، إلى جانب الغاني مبارك واكاسو.

كأس امم افريقيا منتخب مصر السنغال

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

موعد مباراة مصر والسنغال

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

فضل صيام يوم 27 من رجب

فضل صيام يوم 27 من رجب.. اعرف موعده ولا تفوته لـ10 أسباب

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

منتخب مصر

اتفرج مجانا.. القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال بأمم أفريقيا

منتخب مصر

قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد

الاخوان

النائبة ميرال الهريدي: القرار الأمريكي يفضح الطابع الدولي لتنظيم الإخوان ويوجه ضربة قاصمة لتحركاته السياسية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

برلماني: نجاح الرئيس السيسي في مواجهة الإخوان أجبر العالم على تصنيف التنظيم إرهابيا

المهندس محمد مصطفى كشر

برلماني: القرار الأمريكي ضد الإخوان يحمي الأمن الإقليمي والدولي

رفرفة العين المتكررة قد تكشف مشاكل صحية خفية.. متى تكون علامة خطر؟

رفرفة العين
رفرفة العين
رفرفة العين

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية للوقاية من الأعراض خلال العواصف الترابية

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية للوقاية من الأعراض خلال العواصف الترابية
نصائح لمرضى الجيوب الأنفية خلال العاصفة الترابية
نصائح لمرضى الجيوب الأنفية خلال العاصفة الترابية

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري
رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري
رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

مسلسلات رمضان 2026 | حكاية نرجس .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

فيلم The Mummy

الإعلان التشويقي لفيلم The Mummy من بطولة مي الغيطي| فيديو

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

كل شيء يتجمد .. أقل درجة حرارة في تاريخ الكرة الأرضية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

حقيقة تعليق امتحانات منتصف العام بسبب العاصفة الترابية

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

