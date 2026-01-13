المغرب يسعي لكسر حاجز البطولة الغائبة من نصف قرن

سيكون منتخب أسوط الأطلسي المغربي على بعد خطوة واحد من تحقيق حلم تاريخي وهو التتويج بلقب أمم إفريقيا حين يواجه غدا بالرباط نظيره النيجيري في نصف نهائي البطولة التى ستقام على ملعب مولاي عبدالله.

وتعد تلك المرة هي الخامسة التي يتواجد فيها المغرب بنصف نهائي بطولة أمم إفريقيا حيث لم يتوج سوي بلقب وحيد عام 1976 بأثيوبيا أي من نصف قرن.

وطوال ظهوره في أربع نسخ بنصف نهائي البطولة نجح في الفوز مرة وحيدة وودع المنافسات في 3 نسخ.

كان الظهور الثاني للمغرب في نصف نهائي البطولة عام 1980 وللمصادفة كانت بنيجيريا ، وخسر أمامه بهدف نظيف، وفي المرة الثانية كانت 1986 بمصر وخسر أيضا بهدف نظيف.

كما عجز منتخب المغرب ايضا عن تجاوز ذات الدور عام 1988 رغم إقامتها على ملعبه حيث خسر أيضا بهدف أمام الكاميرون .

ولكنه نجح في عبور تلك العقبة عام 2004 حين أكتسح مالي برباعية في البطولة التي أقيمت بتونس ولكنه خسر أمام البلد المضيف وكأن القدر كتب على أسود الأطلسي الحرمان من اللقب بأقدام المنتخب المضيف.