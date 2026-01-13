خالد أبو بكر: دور الرئيس السيسي في 3 يوليو كان محوريا لصياغة مسار مصر السياسي

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ إعلان الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي يمثل حدثًا ذا أبعاد واسعة وتبعات كبيرة على المستوى الإقليمي والدولي.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أن هذا القرار يستحق الوقوف عنده وتحليله بعناية، مشيرًا إلى أنه سيكون محور نقاشاته مع ضيوفه لتسليط الضوء على انعكاساته المختلفة على السياسات والأمن الدولي.

وفي سياق حديثه، أشار خالد أبو بكر إلى أهمية إعادة تقييم أحداث 30 يونيو وما تلاها من خطوات سياسية، معتبرًا أن ما قام به الشعب المصري وما تبعه من إجراءات على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو كان حقًا أقرّه العالم لاحقًا.

وأكد أن هذه الأحداث مثلت ثورة على جماعة الإخوان الإرهابية، وأن إدراك المجتمع الدولي لذلك الحق تأخر لسنوات، لكن اليوم أصبح الاعتراف العالمي بموقف الشعب المصري أمراً لا جدال فيه.

وأوضح خالد أبو بكر أن الاعتراف بدور مصر وبالقيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي لم يكن متوفرًا بشكل واسع في 2014، حين كان يتحدث أمام الأمم المتحدة.

وقال إن العالم بدأ الآن يقدّر ما فعله الشعب المصري في 30 يونيو وما تبعه من صياغة سياسية على يد السيسي، معتبراً أن تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية من قبل الإدارة الأمريكية يمثل تأكيدًا على صحة تلك الإجراءات والقرارات السياسية.