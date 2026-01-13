قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الاتحاد الدولي للاتصالات يعرض منصة (IPV) كمنصة عالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية في الفضاء الرقمي

الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) التابع للأمم المتحدة
الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) التابع للأمم المتحدة
أ ش أ

 قام الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) التابع للأمم المتحدة، بالعرض والاشادة بمنصة "التحقق من الملكية الفكرية" (IPV) كحل تقني عالمي رائد لحماية الحقوق الإبداعية في الفضاء الرقمي، في إنجاز تاريخي للعمل العربي المشترك داخل أروقة المنظمات الدولية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرفيع الذي نظمه اتحاد المبدعين العرب (عضو الأمم المتحدة) ضمن فعاليات القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS+20 في جنيف.
​ يأتي هذا العرض الدولي، اعترافا بكفاءة منصة (IPV) التي طورها الاتحاد لتعمل كدرع واقٍ للمبدعين، مستخدمة تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لتوفير نظام تتبع وأصالة غير قابل للاختراق مما يضع حدا للقرصنة والتعدي على الحقوق الرقمية العابرة للحدود.
وصرح الإذاعي الدكتور أحمد نور رئيس اتحادي المبدعين العرب والإعلاميين العرب (عضوا الأمم المتحدة)، اليوم الثلاثاء، بأن إشادة الأمم المتحدة، ممثلة في الاتحاد الدولي للاتصالات وعرضهم لمنصة (IPV) في التقرير النهائي للاجتماع رفيع المستوى سابق الذكر ، هو شهادة استحقاق دولية لمنظومتنا التي تعمل منذ ربع قرن على حماية المبدع العربي، نحن اليوم لا نقدم مجرد تقنية، بل نضع معيارا عالميا جديدا في الفضاء الرقمي يضمن لكل صاحب حق حقه، ويؤكد على الدور الريادي لاتحاد المبدعين العرب واتحاد الإعلاميين العرب ككيانات رسمية فاعلة تعمل لتحقيق أهداف الأمم المتحدة".
وتم هذا الحدث بتعاون استراتيجي بين اتحاد المبدعين العرب واتحاد الإعلاميين العرب وكرييتف نكستجين سليوشنز وبحضور نخبة من قادة الفكر الرقمي وممثلي الوكالات الدولية. 
وشدد الاجتماع على أن منصة (IPV) أصبحت الآن جزءا من الخارطة الطريق الدولية للتحول الرقمي الآمن مما يتيح للدول الأعضاء الاستفادة من هذه التكنولوجيا لحماية نتاجها الثقافي والفكري،حيث يستطيع أي مبدع أن يقوم بتوثيق إبداعاته الفكرية أيا كان نوعها على هذه المنصة ipverification.org، ومن خلالها يتم إصدار كود خاص بالعمل مربوط بعقد رقمي على البلوكتشين بحيث يستطيع نشر عمله الفني على كافة وسائل التواصل الاجتماعي مرفقا بهذا الكود الذي يقوم بدوره عندما يتم مسحه من قبل أي شخص سيوجه فورا إلى بيانات صاحب المصنف وساعة ويوم التوثيق وأيضا عقد هذا العمل على البلوكتشين كما سيحذر أي شخص من انتهاك الحقوق الفكرية لصاحب المصنف طبقا للقواعد القانونية العالمية المعمول بها من قبل منظمة الويبو العالمية للملكية الفكرية، مما يدفع إلى حماية حقوق المبدعين في الفضاء الرقمي.
 

