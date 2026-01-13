التنمية المحلية: لدينا 37 عقد تشغيل مع شركات نظافة لتحسين جودة الخدمة.. و ننشئ مصانع تدوير جديدة

أكد خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه تم البدء في التخطيط لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة في عام 2017 ، والمنظومة قائمة على 3 برامج رئيسية .

وقال خالد قاسم في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، :" تم العمل على تطوير البنية التحيتة الخاصة بالمخلفات الصلبة وتطوير وزيادة أعداد المدافن الصحية للمخلفات الصلبة ".

وتابع خالد قاسم :" مصانع تدوير المخلفات يدخلها المخلفات الصلبة التي يتم تجميعها من مختلف المحافظات من أجل إعادة التدوير ".

وأكمل خالد قاسم :" نقوم بزيادة معدلات الوعي لدى المواطن باهمية فصل المخلفات في منزله قبل إلقاؤها في القمامة ووضع كل نوع بمفرده ".

وأكمل خالد قاسم :" نقوم بإنشاء ورفع كفاءة العديد من مصانع إعادة التدوير، مضيفا:" انتهينا من 10 مصانع إعادة تدوير وتم طرحها للقطاع الخاص ونتعاون معشركات دولية لتوطين التكنولولجيا الخاصة بتدوير القمامة ".

ولفت خالد قاسم :" لدينا 37 عقد تشغيل مع شركات النظافة على مستوى محافظات الجمهورية لتحسين جودة الخدمة المقدمة ".