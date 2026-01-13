شاهد .. ضبط أغذية غير صالحة بالزرقا في دمياط

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا، برئاسة المهندسة حنان الأطروش، رئيس المركز والمدينة، حملة مكبرة لمراقبة الأسواق ومحال بيع اللحوم ومستودعات الأغذية، ومتابعة الأسعار، والتأكد من سلامة المعروض من السلع الغذائية.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من محاضر الصحة والتموين للمخالفين، إلى جانب إعدام بعض الأصناف الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي لتغير خواصها، وذلك في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، واشراف اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديريتي الطب البيطري والتموين، وبمتابعة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.