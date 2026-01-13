التضامن : لدينا 460 دارا بها 8600 طفل .. ولا نحتاج رعايات أيتام جديدة

علق محمد العقبي المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، على قرار الوزارة باستمرار إيقاف منح التراخيص لدور الإيواء "دور الأيتام"، وذلك لمدة عام يبدأ من 16 ديسمبر 2025.



وقال العقبي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" استراتيجية وزارة التضامن قائمة على دعم الكفالة وكفالة الأبناء كريمي النسب في أسر طبيعية ".

وتابع "لدينا حوالي 460 دار بهم حوالي 8600 طفل ولا نحتاج إلى دور رعاية أيتام جديدة ونوجه الموارد الخاص بالمجتمع المدني لانشطة اخرى ".



وأصدرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، قراراً باستمرار إيقاف منح التراخيص لدور الإيواء "دور الأيتام"، وذلك لمدة عام يبدأ من 16 ديسمبر 2025.

وتتجه وزارة التضامن الاجتماعي، نحو التحول من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية ضمن منظومة الكفالة والتوسع في منظومة الأسر البديلة الكافلة وتقليل عدد دور الرعاية الاجتماعية، مما أدي إلي التوسع في منظومة الأسر البديلة الكافلة ضمن منظومة الكفالة.

وقامت وزارة التضامن الاجتماعي، بتسليم عدد 613 طفلا وطفلة لأسر بديلة كافلة، وذلك خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى تاريخه ، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة كافلة 12275 طفلا وطفلة، وبلغ عدد الأسر البديلة 12016 أسرة بديلة كافلة.