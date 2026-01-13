أحمد فهمي يكشف مفاجأة عن شخصية يحيى في "2 قهوة"

كشف النجم أحمد فهمي عن كواليس استلهامه لشخصيته في مسلسل «2 قهوة» الذي يجسد فيه دور يحيى، موضحًا أن مرجعيته التمثيلية كانت الفنان الراحل محمود ياسين في فيلمه الشهير «أنف وثلاثة عيون».



وقال فهمي، خلال لقاء ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: «عند التحضير لأي شخصية أحاول دائمًا تجميع الـ"كاركتر"، ومرجعيتي في هذا المسلسل كان محمود ياسين في فيلم أنف وثلاثة عيون».



وأضاف: «لذلك اعتمدت على اسلوبه وتركت الشعر الابيض على الجانبين ، واستخدمت التون الصوتي الخاص به، لأني أحب هذا الفيلم للراحل إحسان عبد القدوس».



وأشار إلى أن محمود ياسين قدّم أعمالًا عديدة مميزة مثل فيلم «أين عقلي»، ويتمنى أن تُعاد هذه الأفلام مرة أخرى، مؤكدًا: «عملت مع الراحل مرتين، إحداهما في فيلم "ماما في القسم"».