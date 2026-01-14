قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مكافحة الجراد الصحراوي.. الزراعة: طورنا آليات مواجهة الآفات العابرة للحدود
التعليم تنفي اعادة تدوير مديري المدارس مع بداية الترم الثاني
إيران.. تشييع جثمان 300 شهيد ارتقوا في أعمال الشغب المسلح
انطلاق الجلسة الإجرائية لمجلس النواب في بداية الفصل التشريعي الثالث
بينهم السفير المصري.. اجتماع موسع للرئيس اللبناني مع الموفدين الدوليين
مرصد كوبيرنيكوس : 2025 ثالث أكثر الأعوام حرارة في العالم
عوروا بعض.. تفاصيل مشاجرة صاحب مصنع وسائق حول "ركنة" سيارة بالوراق
بين طموح التاريخ ورغبة استعادة المجد..هل يكتب منتخب مصر فصل جديد فى افريقيا وينفرد برقم قياسى ؟
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 14-1-2026
الدولة تبكر صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026| تفاصيل
قبل الشهر الكريم .. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في المحافظات
إحالة عروس المرج للجنايات بتهمة قتل زوجها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الحبس سنتين عقوبة كل طبيب أعار اسمه للحصول على ترخيص منشأة طبية

منشأة طبية
منشأة طبية
معتز الخصوصي

حدد قانون تنظيم المنشآت الطبية عقوبة كل  طبيب  أعار اسمه للحصول على ترخيص منشأة طبية، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

الحبس والغرامة

ونص قانون تنظيم المنشآت الطبية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة.

وكان الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أكد أنه في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، والدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، وإشراف الدكتور بهاء أبو شعيشع، وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" بنطاق المحافظة، والتصدي لأي مخالفات، من شأنها المساس بصحة المواطنين، حفاظاً على سلامتهم، قام مفتشو إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية برئاسة الدكتورة دعاء أباظة، مديرة الإدارة، وبالتنسيق مع مفتشي العلاج الحر بالإدارة الصحية بالحسينية، بإشراف الدكتور حسن سعد، والدكتورة يمنى معوض، والدكتور أحمد الحصري، بالاشتراك مع لجنة من مجلس مدينة الحسينية، بتنفيذ حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة الحسينية.

وقال وكيل وزارة الصحة بالشرقية إن جهود الحملة أسفرت عن غلق وتشميع 5 منشآت صحية غير مرخصة ومخالفة للاشتراطات الصحية، من بينها عيادة جلدية غير مرخصة تدار بواسطة أشخاص غير أطباء وغير مصرح لهم بمزاولة المهنة، في مخالفة للقوانين المنظمة لمزاولة مهنة الطب البشري، وكذلك ضبط منشأة للتغذية العلاجية تدار أيضاً بواسطة شخص غير مصرح له بمزاولة مهنة الطب أو التغذية العلاجية، إلى جانب 3 منشآت أخرى غير مرخصة ومخالفة للاشتراطات الصحية والبيئية، وعدم اتباع الطرق الصحية السليمة في التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

وقال محمود عبد الفتاح، مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وغلق وتشميع المنشآت بالكامل، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة لإدارة منشآت طبية بدون ترخيص، ومزاولة أشخاص مهنة الطب بدون ترخيص، تمهيداً للعرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، مقدماً الشكر للدكتورة دعاء أباظة، ولجميع مفتشي العلاج العلاج بالمديرية وبالإدارة الصحية بالحسينية، ولفريق لجنة مجلس المدينة، وجميع المشاركين في هذه الحملة، لجهودهم المخلصة المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

قانون تنظيم المنشآت الطبية طبيب منشأة طبية ترخيص الحبس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

إبراهيم فايق

صفقات الأهلي تشتعل شتاءً .. إبراهيم فايق يكشف مُفاجأتين من العيار الثقيل

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

الأهلي

بعد إمام عاشور .. الأهلي على أعتاب ضم نجم الزمالك

مباراة مصر والسنغال

كيفية مشاهدة القمة .. موعد مباراة مصر والسنغال في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

يورجن كلوب وساديو ماني ومحمد صلاح

لا أتحيز لأحد.. يورجن كلوب يُوجّه رسالة لـ ساديو ماني ويُدعّم محمد صلاح | ماذا قال؟

شيرين عبد الوهاب

شقيق شيرين عبدالوهاب عن أحمد سعد وزينة: «عِشرة عُمر.. وستر ودعم حقيقي»

حالة الطقس

تحذير من حالة الطقس.. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

بحث سبل تطوير التعليم المزدوج 2026/2027 بالبحر الأحمر

اجتماع محافظ قنا

تحويل "دندرة" إلى نموذج رائد للسياحة الريفية المستدامة.. ما القصة؟

صورة موضوعية

إزالة تعديات واسترداد أراضٍ مملوكة للدولة بحي شمال الغردقة ضمن الموجة 28

بالصور

علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر

علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر
علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر
علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر

كيا K4 أحدث سيارة رياضية من الصانع الكوري تخطف الأنظار

كيا
كيا
كيا

طرق عمل المسقعة في البيت بخطوات سهلة مثل المطاعم أشهرها للدايت

المسقعة المصرية التقليدية
المسقعة المصرية التقليدية
المسقعة المصرية التقليدية

اسحب الفيشة فورًا.. أجهزة تسحب كهرباء حتى وهي مغلقة

اسحب الفيشة فورًا.. أجهزة تسحب كهرباء حتى وهي مغلقة
اسحب الفيشة فورًا.. أجهزة تسحب كهرباء حتى وهي مغلقة
اسحب الفيشة فورًا.. أجهزة تسحب كهرباء حتى وهي مغلقة

فيديو

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

«الإجازة مش موبايل وتابلت»|خبير نفسي يُحذّر من إهدار وقت الأطفال ويكشف روشتة ذكية لاستغلال الإجازة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد