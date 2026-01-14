قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرصد كوبيرنيكوس : 2025 ثالث أكثر الأعوام حرارة في العالم
عوروا بعض.. تفاصيل مشاجرة صاحب مصنع وسائق حول "ركنة" سيارة بالوراق
بين طموح التاريخ ورغبة استعادة المجد..هل يكتب منتخب مصر فصل جديد فى افريقيا وينفرد برقم قياسى ؟
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 14-1-2026
الدولة تبكر صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026| تفاصيل
قبل الشهر الكريم .. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في المحافظات
إحالة عروس المرج للجنايات بتهمة قتل زوجها
في نفس وقت زيارة ماتشادو.. الرئيسة الفنزويلية ترسل وفدًا إلى واشنطن
مأساة طبيب الشرقية.. ضحى بعمره من أجل ابنه وفي النهاية «أخد شقاه»
خبير: تحويلات المصريين بالخارج السبب الرئيسي في صعود الجنيه أمام الدولار
محاكمات عاجلة وإعدامات قادمة.. تصريحات صارمة من السلطة القضائية الإيرانية رغم تحذير ترامب
6 محاذير .. ماذا قال حسام حسن لنجوم الفراعنة قبل مواجهة السنغال؟
برلمان

احذر.. جريمة الدجل والشعوذة تقودك إلى الحبس 7 سنوات طبقا للقانون

معتز الخصوصي

تعتبر جريمة الدجل والشعوذة من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، حيث تدخل جريمة الدجل والشعوذة في إطار قضايا النصب.

عقوبة النصب

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه، فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

فيما تنص المادة 338 على أن "كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

إبراهيم فايق

صفقات الأهلي تشتعل شتاءً .. إبراهيم فايق يكشف مُفاجأتين من العيار الثقيل

الأهلي

بعد إمام عاشور .. الأهلي على أعتاب ضم نجم الزمالك

مباراة مصر والسنغال

كيفية مشاهدة القمة .. موعد مباراة مصر والسنغال في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

يورجن كلوب وساديو ماني ومحمد صلاح

لا أتحيز لأحد.. يورجن كلوب يُوجّه رسالة لـ ساديو ماني ويُدعّم محمد صلاح | ماذا قال؟

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

شيرين عبد الوهاب

شقيق شيرين عبدالوهاب عن أحمد سعد وزينة: «عِشرة عُمر.. وستر ودعم حقيقي»

حالة الطقس

تحذير من حالة الطقس.. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

مواصفات هاتف هونر Magic 8 Pro Air

قبل انطلاقه رسميا.. إليك أهم مواصفات هاتف هونر Magic 8 Pro Air

Galaxy S26

استطلاع : 85 % من المُستهلكين لا يقلقون من ارتفاع أسعار الهواتف الذكية

إيلون ماسك

إيلون ماسك: قد نلتقي كائنات فضائية خلال استكشاف الفضاء

علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر

علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر
علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر
علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر

كيا K4 أحدث سيارة رياضية من الصانع الكوري تخطف الأنظار

كيا
كيا
كيا

طرق عمل المسقعة في البيت بخطوات سهلة مثل المطاعم أشهرها للدايت

المسقعة المصرية التقليدية
المسقعة المصرية التقليدية
المسقعة المصرية التقليدية

اسحب الفيشة فورًا.. أجهزة تسحب كهرباء حتى وهي مغلقة

اسحب الفيشة فورًا.. أجهزة تسحب كهرباء حتى وهي مغلقة
اسحب الفيشة فورًا.. أجهزة تسحب كهرباء حتى وهي مغلقة
اسحب الفيشة فورًا.. أجهزة تسحب كهرباء حتى وهي مغلقة

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

«الإجازة مش موبايل وتابلت»|خبير نفسي يُحذّر من إهدار وقت الأطفال ويكشف روشتة ذكية لاستغلال الإجازة

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

