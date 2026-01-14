قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع 4 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط
مكافحة الجراد الصحراوي.. الزراعة: طورنا آليات مواجهة الآفات العابرة للحدود
التعليم تنفي اعادة تدوير مديري المدارس مع بداية الترم الثاني
إيران.. تشييع جثمان 300 شهيد ارتقوا في أعمال الشغب المسلح
انطلاق الجلسة الإجرائية لمجلس النواب في بداية الفصل التشريعي الثالث
بينهم السفير المصري.. اجتماع موسع للرئيس اللبناني مع الموفدين الدوليين
مرصد كوبيرنيكوس : 2025 ثالث أكثر الأعوام حرارة في العالم
عوروا بعض.. تفاصيل مشاجرة صاحب مصنع وسائق حول "ركنة" سيارة بالوراق
بين طموح التاريخ ورغبة استعادة المجد..هل يكتب منتخب مصر فصل جديد فى افريقيا وينفرد برقم قياسى ؟
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 14-1-2026
الدولة تبكر صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026| تفاصيل
قبل الشهر الكريم .. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في المحافظات
أخبار البلد

التعليم تنفي اعادة تدوير مديري المدارس مع بداية الترم الثاني

حالة من الجدل سادت موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الاخيرة بعد تداول أنباء تزعم صور قرار رسمي من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ينص على اعادة تدوير مديري المدارس مع بداية الترم الثاني

ومن جانبه..  نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول صدور قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف بتدوير مديري المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وأكد المتحدث الرسمي عدم صحة هذه المنشورات جملة وتفصيلا، مطالبا بتحري الدقة في تداول المعلومات والاستناد للمصادر الرسمية فقط.

وعلى جانب اخر ، أعلنت الإدارة العامة للشئون الوظيفية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم عن صدور واعتماد القرار الوزاري رقم (٦) بتاريخ ١٢ /١ / ٢٠٢٦ ، وذلك بشأن إعادة التسكين للدفعة الأولى والثانية وتظلمات الدفعة الثانية والثالثة والرابعة من المعلمين المساعدين ضمن مسابقة تعيين 30 ألف معلم.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يأتي هذا القرار تأكيدًا على حرص الوزارة الدائم على استكمال الإجراءات التنظيمية التي تضمن استقرار الأوضاع الوظيفية للمعلمين الجدد، وتوفير بيئة عمل محفزة تليق بدورهم التربوي والوطني.

وعلى جانب أخر ، أكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين ، أنه في إطار الحرص على الصالح العام للمعلمين المساعدين وحل مشكلات متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين في وظيفة معلم ، فقد تقرر قبول أحد الشهادات التالية :

- شهادة برنامج التحول الرقمي التي تصدرها الجامعات المصرية
-شهادات ICdl بكافة أنواعها
- الدورة التدريبية AITC التي تقدمها الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات
- شهادة IC3 Plus
-شهادة IC3 
-شهادة MICI والتي تصدرها MKCL
-الدبلوم الدولي في مهارات تقنية المعلومات ضمن ملف التقدم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين في وظيفة معلم 

وكانت قد قررت الأكاديمية المهنية للمعلمين فتح باب التقديم لتسجيل الترشح لتدريبات النقل ( التسكين) على وظائف المعلمين عبر موقع بيانات كادر المعلم اعتبارا من 18 يناير 2026 حتى 28 مايو 2026 للفئات التالية :

  •  الشاغلون لوظائف تعليمية قبل صدور القانون رقم 155 لسنة 2007 (حاصل على الدرجة المالية الثالثة في 21 ديسمبر 2022 وما قبلها الذين لم يسبق لهم النقل والتسكين على وظائف المعلمين
  •  الشاغلون لوظائف تعليمية بعد صدور القانون رقم 155 لسنة 2007 الذين امضى كلا منهم سنتين على الأقل في تعيينه (حاصل على الدرجة المالية الثالثة في 21 ديسمبر 2022 وماقبلها ولم يسبق لهم النقل ( التسكين) إلى وظائف المعلمين على أن يكونوا من خريجي كليات التربية أو حاصلين على مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب بالاضافة إلى شهادة دبلوم عام في التربية ، ويستثنى من شرط التأهيل التربوي الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية او ليسانس الاداب قسمي علم النفس والاجتماع اذا كان متقدما لشغل وظيفة أخصائي.
أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

إبراهيم فايق

صفقات الأهلي تشتعل شتاءً .. إبراهيم فايق يكشف مُفاجأتين من العيار الثقيل

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

مباراة مصر والسنغال

كيفية مشاهدة القمة .. موعد مباراة مصر والسنغال في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

الأهلي

بعد إمام عاشور .. الأهلي على أعتاب ضم نجم الزمالك

يورجن كلوب وساديو ماني ومحمد صلاح

لا أتحيز لأحد.. يورجن كلوب يُوجّه رسالة لـ ساديو ماني ويُدعّم محمد صلاح | ماذا قال؟

شيرين عبد الوهاب

شقيق شيرين عبدالوهاب عن أحمد سعد وزينة: «عِشرة عُمر.. وستر ودعم حقيقي»

حالة الطقس

تحذير من حالة الطقس.. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

أرشيفية

الرئيس اللبناني يبحث التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش مع مسؤولين دوليين

أرشيفية

اكتشاف أثري في اليونان يسلط الضوء على عمق العلاقات المصرية اليونانية

أرشيفية

أستاذ العلوم السياسية: أكثر من 1100 خرق من الاحتلال لغزةمنذ أكتوبر 2025

علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر

كيا K4 أحدث سيارة رياضية من الصانع الكوري تخطف الأنظار

طرق عمل المسقعة في البيت بخطوات سهلة مثل المطاعم أشهرها للدايت

اسحب الفيشة فورًا.. أجهزة تسحب كهرباء حتى وهي مغلقة

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

«الإجازة مش موبايل وتابلت»|خبير نفسي يُحذّر من إهدار وقت الأطفال ويكشف روشتة ذكية لاستغلال الإجازة

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

