التعليم تنفي اعادة تدوير مديري المدارس مع بداية الترم الثاني

حالة من الجدل سادت موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الاخيرة بعد تداول أنباء تزعم صور قرار رسمي من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ينص على اعادة تدوير مديري المدارس مع بداية الترم الثاني

ومن جانبه.. نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول صدور قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف بتدوير مديري المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وأكد المتحدث الرسمي عدم صحة هذه المنشورات جملة وتفصيلا، مطالبا بتحري الدقة في تداول المعلومات والاستناد للمصادر الرسمية فقط.

وعلى جانب اخر ، أعلنت الإدارة العامة للشئون الوظيفية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم عن صدور واعتماد القرار الوزاري رقم (٦) بتاريخ ١٢ /١ / ٢٠٢٦ ، وذلك بشأن إعادة التسكين للدفعة الأولى والثانية وتظلمات الدفعة الثانية والثالثة والرابعة من المعلمين المساعدين ضمن مسابقة تعيين 30 ألف معلم.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يأتي هذا القرار تأكيدًا على حرص الوزارة الدائم على استكمال الإجراءات التنظيمية التي تضمن استقرار الأوضاع الوظيفية للمعلمين الجدد، وتوفير بيئة عمل محفزة تليق بدورهم التربوي والوطني.

وعلى جانب أخر ، أكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين ، أنه في إطار الحرص على الصالح العام للمعلمين المساعدين وحل مشكلات متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين في وظيفة معلم ، فقد تقرر قبول أحد الشهادات التالية :

- شهادة برنامج التحول الرقمي التي تصدرها الجامعات المصرية

-شهادات ICdl بكافة أنواعها

- الدورة التدريبية AITC التي تقدمها الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات

- شهادة IC3 Plus

-شهادة IC3

-شهادة MICI والتي تصدرها MKCL

-الدبلوم الدولي في مهارات تقنية المعلومات ضمن ملف التقدم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين في وظيفة معلم

وكانت قد قررت الأكاديمية المهنية للمعلمين فتح باب التقديم لتسجيل الترشح لتدريبات النقل ( التسكين) على وظائف المعلمين عبر موقع بيانات كادر المعلم اعتبارا من 18 يناير 2026 حتى 28 مايو 2026 للفئات التالية :