بدر عبد العاطي: مصر ملتزمة بدعم وحدة وسيادة الدولة الليبية
تحذير بعيد عن الفنيات .. نجوم الكرة المصرية يرسمون طريق مصر لعبور السنغال قبل موقعة نصف النهائي
وزير الخارجية: اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" يهدد استقرار القرن الأفريقي
حل علمي بدلا من الأساليب التقليدية.. مأوى جديد للكلاب الضالة في القاهرة
وزير الخارجية لـ مستشاري ترامب: نرفض أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي الليبية
الصين تطلب من شركاتها وقف استخدام برامج الأمن الإلكتروني الأمريكية والإسرائيلية
وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الثابت للحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا
تنسيق مصري–أمريكي مكثّف لاحتواء أزمات الإقليم ودعم الأمن في الشرق الأوسط وأفريقيا
رغم سوء الأحوال الجوية.. استمرار الإمداد الإغاثي إلى غزة
عراقجي: إيران لا تخطط حاليا لإعادة تشغيل المنشآت النووية
الوزراء ينظم منتدى فكري حول دور الاقتصاد السلوكي في صياغة السياسات العامة
مصادر: ويتكوف وكوشنر يخططان للسفر للقاء بوتين
فيديو جراف

أقف جانب أبي.. خلاف بين الأبناء وصدمة الأب بسبب المال

الاستيلاء علي الاموال
كريم ناصر

على مدار ثلاثين عاما كاملة، عاش طبيب مصري بعيدا عن أرضه، يحمل هم الغربة ويكابد مشقتها، واضعا نصب عينيه هدفا واحدا، وهو أن يؤمن مستقبل أبنائه ويمنحهم حياة كريمة لا يحتاجون بعدها لأحد.

وكان هذا الطبيب هو الدكتور محمد عبد الغني قاسم، ابن محافظة الشرقية، الذي أفنى عمره في العمل بالخارج طبيبا، متنقلا بين السنوات والبلدان، لا يعرف للراحة طريقا.

وطوال سنوات غربته، لم يحتفظ الدكتور محمد لنفسه بشيء، ولم يكن له حساب بنكي واحد داخل مصر، ولم يبقِ أي سلطة مالية أو قانونية بيده. بل على العكس، منح أبناءه كل الثقة، فأعطاهم كافة الصلاحيات والتوكيلات، سواء فيما يخص الأموال أو العقارات، مؤمنا أن ما يفعله هو استثمار في أولاده ومستقبلهم.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور عمر عبدالغني، ابن الدكتور محمد عبدالغني: "أنا طبيب، وأخي يعمل مهندسا، وقد نشأنا في بيت واحد على يد أب أفنى عمره كله في تربيتنا ورعايتنا، ولم يكن يفكر يوما في نفسه بقدر ما كان همه الأكبر هو مصلحتنا ومستقبلنا، فكان يعمل ويتعب ويضحي، واضعا راحتنا قبل راحته، وأحلامنا قبل أحلامه".

وأضاف عبدالغني، لـ "صدى البلد": "كبرنا ونحن نرى جهده وتعبه، ونعرف جيدا كم تحمل من أجل أن نصل إلى ما نحن عليه اليوم، لذلك وبالرغم من حبي العميق لإخوتي وحرصي الدائم على بقاء الروابط بيننا، إلا أن موقفي في هذه الأزمة كان واضحا وحاسما منذ البداية".

وتابع: "أنا واقف إلى جانب أبي، وسأظل سندا له في كل الظروف. لم أتردد لحظة في أن أتحمل المسؤولية كاملة، فكنت أنا من تولى رفع القضايا والدفاع عن حقه، ليس بدافع الخصومة، ولكن بدافع العدل ورد الجميل لرجل لم يقصر يوما في حق أبنائه".

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

إبراهيم فايق

صفقات الأهلي تشتعل شتاءً .. إبراهيم فايق يكشف مُفاجأتين من العيار الثقيل

مباراة مصر والسنغال

كيفية مشاهدة القمة .. موعد مباراة مصر والسنغال في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

يورجن كلوب وساديو ماني ومحمد صلاح

لا أتحيز لأحد.. يورجن كلوب يُوجّه رسالة لـ ساديو ماني ويُدعّم محمد صلاح | ماذا قال؟

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

مصر ضد السنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

الدكتور محمد عبدالغني

تفاصيل لم تُروَ من قبل.. الطبيب المصري يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل دور زوجته خلال 7 سنوات عمل بالخارج وبداية رحلة الثروة

مفترق طرق مع إيران.. هل يواجهها ترامب بالقوة أم بالتقنية؟| تفاصيل

الدكتور محمد عبدالغني

ابني قالي هديك 7 آلاف جنيه .. الطبيب المصري بالسعودية يكشف مفاجآت في جحود أبنائه

السادات

محافظ أسوان: تطوير وتوسعة طريق السادات

بالصور

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

«الإجازة مش موبايل وتابلت»|خبير نفسي يُحذّر من إهدار وقت الأطفال ويكشف روشتة ذكية لاستغلال الإجازة

