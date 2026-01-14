أقف جانب أبي.. خلاف بين الأبناء وصدمة الأب بسبب المال

على مدار ثلاثين عاما كاملة، عاش طبيب مصري بعيدا عن أرضه، يحمل هم الغربة ويكابد مشقتها، واضعا نصب عينيه هدفا واحدا، وهو أن يؤمن مستقبل أبنائه ويمنحهم حياة كريمة لا يحتاجون بعدها لأحد.

وكان هذا الطبيب هو الدكتور محمد عبد الغني قاسم، ابن محافظة الشرقية، الذي أفنى عمره في العمل بالخارج طبيبا، متنقلا بين السنوات والبلدان، لا يعرف للراحة طريقا.

وطوال سنوات غربته، لم يحتفظ الدكتور محمد لنفسه بشيء، ولم يكن له حساب بنكي واحد داخل مصر، ولم يبقِ أي سلطة مالية أو قانونية بيده. بل على العكس، منح أبناءه كل الثقة، فأعطاهم كافة الصلاحيات والتوكيلات، سواء فيما يخص الأموال أو العقارات، مؤمنا أن ما يفعله هو استثمار في أولاده ومستقبلهم.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور عمر عبدالغني، ابن الدكتور محمد عبدالغني: "أنا طبيب، وأخي يعمل مهندسا، وقد نشأنا في بيت واحد على يد أب أفنى عمره كله في تربيتنا ورعايتنا، ولم يكن يفكر يوما في نفسه بقدر ما كان همه الأكبر هو مصلحتنا ومستقبلنا، فكان يعمل ويتعب ويضحي، واضعا راحتنا قبل راحته، وأحلامنا قبل أحلامه".

وأضاف عبدالغني، لـ "صدى البلد": "كبرنا ونحن نرى جهده وتعبه، ونعرف جيدا كم تحمل من أجل أن نصل إلى ما نحن عليه اليوم، لذلك وبالرغم من حبي العميق لإخوتي وحرصي الدائم على بقاء الروابط بيننا، إلا أن موقفي في هذه الأزمة كان واضحا وحاسما منذ البداية".

وتابع: "أنا واقف إلى جانب أبي، وسأظل سندا له في كل الظروف. لم أتردد لحظة في أن أتحمل المسؤولية كاملة، فكنت أنا من تولى رفع القضايا والدفاع عن حقه، ليس بدافع الخصومة، ولكن بدافع العدل ورد الجميل لرجل لم يقصر يوما في حق أبنائه".