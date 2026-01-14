جهاز العبور ينفذ حملات تطعيم موسعة للكلاب الضالة للحد من انتشار مرض السعار

يواصل جهاز تنمية مدينة العبور بالقليوبية جهوده المكثفة لمجابهة المخاطر الصحية والبيئية، من خلال تنفيذ حملات موسعة لتطعيم الكلاب الضالة ضد مرض السعار، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات المهندس تامر جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، وحرص الجهاز على الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

حملات تطعيم

وتم تنفيذ حملة تطعيم موسعة بالتنسيق بين إدارة التنمية والبيئة بالجهاز، وبالاستعانة بمديرية الطب البيطري بالقليوبية، وبمشاركة فاعلة من المجتمع المدني، حيث استهدفت الحملة الحي الأول، وذلك ضمن خطة شاملة تغطي مختلف أحياء المدينة، للحد من انتشار الأمراض المشتركة وحماية صحة المواطنين.



وأسفرت الحملة عن تطعيم 100 كلب ضال باستخدام الأمصال البيطرية المعتمدة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والبيطرية اللازمة، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الأمان الصحي.

وأكد المهندس تامر جبر أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة دورية ومستدامة للتعامل الحضاري والآمن مع الكلاب الضالة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة والبعد الإنساني، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية.

كما أشار إلى أنه سيتم تكثيف حملات التطعيم تباعًا بكافة أحياء المدينة، في إطار حرص الجهاز على توفير بيئة آمنة وصحية لجميع المواطنين.