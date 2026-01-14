خلافات على البيع والشراء.. مشاجرة بين 6 أشخاص بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعدى بعض الأشخاص على أحد المحال التجارية بالقاهرة.

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وحدوث مشاجرة بين طرف أول 3 أشخاص، من بينهم مالك المحل، 2 منهم مصابين بجروح باليد، وطرف ثان مالك محل، واثنين آخرين أحدهم مصاب بجرح قطعى بالقدم، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، جميعهم مقيمون بدائرة القسم، بسبب خلافات بينهم حول أولوية البيع والشراء.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم 4 قطع أسلحة بيضاء، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.





