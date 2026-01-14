حسام حسن يثبت التشكيل ويغيّر الأدوار داخل الملعب.. كواليس جديدة يكشفها خالد الغندور

كشف الإعلامي خالد الغندور أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن استقر على خوض المباراة المقبلة بنفس التشكيل الأساسي الذي لعب به أمام منتخب كوت ديفوار، دون إجراء تغييرات في الأسماء.

وأوضح الغندور، خلال برنامجه، أن التغيير سيكون في شكل وأسلوب الفريق داخل الملعب، من خلال تحركات مختلفة للاعبين وتبديل الأدوار بين الخطوط، بما يمنح المنتخب مرونة أكبر هجوميًا وتأمينًا دفاعيًا أفضل.

وأكد أن حسام حسن يسعى لاستغلال حالة الانسجام بين اللاعبين، مع تصحيح الأخطاء التي ظهرت في اللقاء السابق، مشددًا على أن الشكل الخططي سيتغير رغم ثبات التشكيل.



ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة حاسمة أمام السنغال، اليوم، الأربعاء، على استاد ابن بطوطة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وكان الفراعنة قد حجزوا مقعدهم في المربع الذهبي عقب فوز مثير على كوت ديفوار بنتيجة 3-2، بينما تأهل المنتخب السنغالي بعد انتصار صعب على مالي بهدف دون رد.



على المستوى الدولي، غالبًا ما كانت مواجهة صلاح وماني حافلة باللحظات الحاسمة، حيث تفوق ماني في كثير من المواقف المصيرية.

يذكر أن السنغالي يتفوّق على صلاح من حيث الإنجازات الدولية، إذ يشارك في نسخته السادسة من البطولة مقابل الخامسة لصلاح، وقد تواجه الثنائي في نهائيين سابقين.

ومن أبرز المواجهات كان نهائي 2021، عندما سجّل ماني ركلة الترجيح الحاسمة لتمنح السنغال لقبها الأول، بعد أن أضاع صلاح ركلة حاسمة في الوقت الأصلي.