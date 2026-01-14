مصرع مبيض محارة سقط من أعلى السقالة في البداري بأسيوط

لقي مبيض محارة مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر سقوطه من أعلى سقالة أثناء عمله داخل أحد المنازل بقرية تل الذوايدة التابعة لمركز البداري بمحافظة أسيوط.

سقوط عامل من أعلى سقالة

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بسقوط عامل من أعلى سقالة أثناء عمله بمنزل بالقرية.

وعلى الفور، انتقلت قوة من ضباط المركز وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع عبد العال حسين عبد العال، 40 عامًا، مبيض محارة، متأثرًا بإصابته جراء السقوط.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى البداري المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.