أرقام وإحصائيات قبل قمة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا

يستعد منتخب المغرب لخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام منتخب نيجيريا اليوم، الأربعاء، على ملعب الأمير مولاي عبد الله في العاصمة الرباط، ضمن نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

موعد مباراة المغرب ضد نيجيريا

تقام مباراة المغرب ضد نيجيريا اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة “بي إن سبورت beIN Max 1”.

أرقام وإحصائيات للمنتخب المغربي:

- المغرب يظهر في نصف النهائي للمرة الخامسة تاريخياً، والمرة الثانية كمنظم (بعد 1988).

- حقق الحارس ياسين بونو 4 مباريات بـ "شباك نظيفة"، وهو رقم قياسي لحارس مغربي في نسخة واحدة.

- إبراهيم دياز يتصدر المشهد بـ 5 أهداف، ليصبح أول لاعب يسجل في 5 مباريات مختلفة منذ نسخة 2021.

- سجل المغرب 5 أهداف من كرات ثابتة، وهو الرقم الأعلى في البطولة الحالية.

أرقام وإحصائيات للمنتخب النيجيري:

- سجلت نيجيريا 14 هدفاً (أعلى حصيلة لها في نسخة واحدة).

- أول فريق منذ مصر (1974 و2010) يسجل هدفين أو أكثر في أول 5 مباريات بالبطولة.

- وصلت نيجيريا لنصف النهائي رقم 16 في تاريخها (رقم قياسي)، حيث حقق 8 انتصارات و7 إقصاءات في هذا الدور.

- يعد أوسيمين النجم الأبرز بمساهمته في 10 أهداف تاريخياً في الكان (5 أهداف و5 تمريرات حاسمة)، ولم تخسر نيجيريا أي مباراة سجل فيها أو صنع.