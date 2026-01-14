قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وضع حجر الأساس لتطوير محطة رافع الصرف الصحي الرئيسية بالعريش

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال
آية الجارحي

وضع اللواء خالد مجاور محمد، محافظ شمال سيناء، حجر الأساس لمشروع تطوير ورفع كفاءة محطة رافع الصرف الصحي الرئيسية بمدينة العريش.

في إطار جهود الدولة المستمرة للارتقاء بمستوى خدمات الصرف الصحي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

 يرافقه الدكتور أبو العباس عيسى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس خالد العمري إبراهيم، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيناء.

وأكد محافظ شمال سيناء أن تنفيذ هذا المشروع يأتي في إطار حرص الدولة على توفير خدمات أساسية آمنة ومستدامة للمواطنين، مشيرًا إلى أن تطوير مشروعات الصرف الصحي يُعد أحد المحاور الرئيسية لتحسين مستوى المعيشة، والحفاظ على الصحة العامة، حيث يستهدف المشروع دعم منظومة الصرف الصحي بالمدينة، وتحسين كفاءة التشغيل، بما ينعكس بشكل مباشر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويسهم في تحسين الأوضاع البيئية، وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لأهالي مدينة العريش.

كما تفقد محافظ شمال سيناء، ونائب رئيس الشركة القابضة مركز خدمة عملاء مدينة العريش، الذى يخدم نحو 54 ألف مشترك من سكان المدينة وأحيائها المختلفة، حيث يقدّم كافة الخدمات للمواطنين داخل المركز من خلال نظام الشباك الواحد، بما يشمل إجراءات التعاقد، وخدمات الدفع الإلكتروني، واستقبال الشكاوى والطلبات، ومتابعتها حتى الانتهاء منها، في إطار التيسير على المواطنين وتقديم الخدمة بسرعة وكفاءة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أبو العباس عيسى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة تولي اهتمامًا خاصًا بمشروعات المياه والصرف الصحي بمحافظة شمال سيناء، مشددًا على الالتزام بتطبيق أعلى المواصفات الفنية ومعايير الجودة في التنفيذ، بما يضمن استدامة التشغيل وتحقيق أفضل خدمة ممكنة للمواطنين.

وتابع الدكتور أبو العباس عيسى آليات تقديم الخدمات للمواطنين، واستمع إلى شرح حول إجراءات استقبال الشكاوى والطلبات وسرعة التعامل معها، مؤكدًا أهمية دور مراكز خدمة العملاء كحلقة اتصال مباشرة بين المواطن والشركة، وضرورة تقديم الخدمة بسهولة ويسر، خاصة لكبار السن وذوي الهمم.

وأشار نائب رئيس الشركة القابضة إلى أن تطوير مراكز خدمة العملاء يمثل أحد المحاور الأساسية لتحسين تجربة المواطن، وتعزيز الثقة في منظومة العمل، مؤكدًا استمرار دعم الشركة القابضة لشركاتها التابعة للارتقاء بمستوى الأداء والخدمات المقدمة لأهالي شمال سيناء.

شمال سيناء الصرف الصحي العريش معايير الجودة

