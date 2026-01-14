قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام عبري: الولايات المتحدة ستبلغ إسرائيل بموعد العملية في إيران قبل تنفيذها بساعات
لازم يحموا نفسهم| تحذير.. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بمرض السرطان
إيطاليا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا
اللاعيبة اتضربوا ضرب رهيب.. أحمد موسى يهاجم حكم مباراة مصر والسنغال
سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 14 يناير 2026 واستقرار ملحوظ بالبنوك
احذر.. عقوبة رادعة في انتظارك حال التدخين في هذه الأماكن وفقا للقانون
ارتفاع جديد.. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم
الشعبية لتحرير فلسطين: جهود مصر كانت حاسمة في حماية أهالي غزة من الهجمات والإبادة
إعلام إسرائيلي: سقوط النظام الإيراني يؤدي لانهيار حزب الله اللبناني خلال أسابيع
وزير البترول: نستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي من 1% إلى 5% خلال السنوات المقبلة
وزير خارجية الدنمارك: نعمل على معالجة المخاوف الأمريكية بشأن جرينلاند
أحمد موسى: تمت سرقة المباراة من المنتخب المصري بمساعدة الحكم | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم

سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في مصر
علياء فوزى

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار في مصر لنحو 47.30 جنيه مقارنة 47.13 جنيه سعر بداية تعاملات اليوم في البنوك بزيادة 17 قرشا. 

ويستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري سعر الدولار في البنوك ختام تعاملات اليوم الأربعاء 14 يناير 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

زاد سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري في بنوك (تنمية الصادرات، مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي) لنحو 47.32 جنيه للشراء و 47.42 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري في بنك نكست نحو 47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري في بنوك (العربي الإفريقي، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، فيصل الإسلامي، الأهلي المتحد) نحو 47.29 جنيه للشراء و 47.39 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الأهلي، مصر،   الشركة المصرفية العربية، المصرف المتحد، قناة السويس،المصرف العربي) لنحو 47.27 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول نحو 47.26 جنيه للشراء و 47.36  جنيه للبيع.

وقفز سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (إتش إس بي سي HSBC، البركة، العقاري المصري العربي، ميد بنك، أبوظبي الأولى، أبوظبي التجاري) لنحو 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان  لنحو 47.24 جنيه للشراء و 47.34  جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو 47.17 جنيه للشراء و47.27 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية لنحو 47.12 جنيه للشراء و 47.22 جنيه للبيع.

تباين سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنوك (القاهرة، الكويت الوطني) ليسجل 47.10 جنيه للشراء و 47.20 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار في البنك المركزي مسجلا نحو 47.27 جنيه للشراء و 47.41 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأربعاء 

نحو 47.32 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأربعاء

47.20 جنيه للبيع

سعر الدولار الجنيه المصري سعر صرف الدولار متوسط سعر الدولار سعر الدولار اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

وزير التعليم

أول رد من التعليم على أنباء إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية

قاعدة العديد

أوامر لعدد من العسكريين بمغادرة قاعدة العديد بحلول مساء اليوم

مصر و السنغال

ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان

تردد قناة الجزائرية الأرضية

مصر تواجه السنغال اليوم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة

ماني ومحمد صلاح

بـ التردد.. قنوات مجانية ومشفرة تنقل مباراة مصر والسنغال

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها

ماني ومحمد صلاح

طريقة فك شفرة القناة الجزائرية الأرضية الناقلة لـ مباراة مصر والسنغال| تعرف عليها

ترشيحاتنا

البابا لاون

البابا لاون: يسوع يدعونا أصدقاءه فلا نُهمل نداء الصداقة مع الله

المدافن الصحية الامنة

وزيرة البيئة تعلن عن التسليم النهائي للمدافن الصحية الآمنة بالبحر الأحمر

عيد الآثاريين المصريين

وزير السياحة والآثار يشهد حفل عيد الآثاريين المصريين.. صور

بالصور

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الترويجية لمسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
مى كساب

‏أرخص 5 سيارات كهربائية بمصر.. تعرف عليها

أرخص 5 سيارات كهربائية‏
أرخص 5 سيارات كهربائية‏
أرخص 5 سيارات كهربائية‏

جوزة الطيب وجل الصبار.. 10 وصفات طبيعية لعلاج الإيكزيما

10 وصفات طبيعية لعلاج الإيكزيما
10 وصفات طبيعية لعلاج الإيكزيما
10 وصفات طبيعية لعلاج الإيكزيما

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطس المسلوقة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطس المسلوقة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطس المسلوقة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطس المسلوقة؟

فيديو

ويزو بشكل جديد

محدش عرفها .. ظهور مفاجئ لويزو بعد فقدانها الشديد للوزن

يسون خيمينيز

الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد