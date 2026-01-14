متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار في مصر لنحو 47.30 جنيه مقارنة 47.13 جنيه سعر بداية تعاملات اليوم في البنوك بزيادة 17 قرشا.

ويستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري سعر الدولار في البنوك ختام تعاملات اليوم الأربعاء 14 يناير 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

زاد سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري في بنوك (تنمية الصادرات، مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي) لنحو 47.32 جنيه للشراء و 47.42 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري في بنك نكست نحو 47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري في بنوك (العربي الإفريقي، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، فيصل الإسلامي، الأهلي المتحد) نحو 47.29 جنيه للشراء و 47.39 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الأهلي، مصر، الشركة المصرفية العربية، المصرف المتحد، قناة السويس،المصرف العربي) لنحو 47.27 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول نحو 47.26 جنيه للشراء و 47.36 جنيه للبيع.

وقفز سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (إتش إس بي سي HSBC، البركة، العقاري المصري العربي، ميد بنك، أبوظبي الأولى، أبوظبي التجاري) لنحو 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان لنحو 47.24 جنيه للشراء و 47.34 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو 47.17 جنيه للشراء و47.27 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية لنحو 47.12 جنيه للشراء و 47.22 جنيه للبيع.

تباين سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنوك (القاهرة، الكويت الوطني) ليسجل 47.10 جنيه للشراء و 47.20 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار في البنك المركزي مسجلا نحو 47.27 جنيه للشراء و 47.41 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأربعاء

نحو 47.32 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأربعاء

47.20 جنيه للبيع