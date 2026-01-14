قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترجمة مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة إلى برنامج تنفيذي
المغرب تفاجئ مشجع الليزر بإجراء صادم قبل مواجهة مصر والسنغال
عضو المجلس الوطني الفلسطيني: مصر تقود الإرادة العربية لتحقيق السلام في غزة
تحول حاسم.. باحث: تصنيف الإخوان جماعة إرهابية ينقل واشنطن من الاحتواء إلى المواجهة
ماتش مصر والسنغال.. اتفرج ببلاش على القنوات الناقلة مجانا
خالد الجندي: وصف النبي بعبده في سورة الإسراء تكريم وتشريف
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح في هذه المناطق
الجيش السوداني: حققنا نجاحات ميدانية في جنوب كردفان ودمرنا معدات ميليشيا الدعم السريع
ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان
صلاح عبد العاطي: الاحتلال الإسرائيلي ما زال العائق الرئيسي أمام استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
الجيش السوري يوجه نداءا عاجلا لمواطنيه في حلب.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة باقتحام شقتها من مالكها

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرّر مستأجرة إحدى الشقق السكنية "كمعمل للتحاليل الطبية" بالإسماعيلية من قيام مالك الشقة بالدخول للمعمل عنوة ونزع اللافتات الخاصة به وسرقة محتوياتها والزعم بقيامها بإبلاغ الأجهزة الأمنية دون جدوى.


  بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 8 / الجارى تبلغ لمركز شرطة التل الكبير من (مالك الشقة المشار إليها - مقيم بدائرة المركز) بقيام القائمة على النشر (مقيمة بذات الدائرة) بكسر باب شقته "محل الخلاف" والدخول إليها دون وجه حق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

 وباستدعاء القائمة على النشر وسؤالها قررت بتضررها من (مالك الشقة المشار إليه ، وعاطل وسيدة- مقيمين بذات الدائرة) لقيام الأول بشراء الشقة المستأجرة لها كمعمل تحاليل من مالكها السابق وتأجيرها للمشكو فى حقهما الثانى والثالثة بموجب عقد إيجار رسمى.

 بمواجهة المشكو فى حقهم أقر الأول بشراء الشقة من مالكها السابق عقب إنتهاء المدة الإيجارية بين الشاكية ومالكها منذ عام 2022 وقيامه بتأجيرها للثانى والثالثة بموجب عقد إيجار جديد وعدم صحة إدعاء الشاكية.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



 

وزير التعليم

أول رد من التعليم على أنباء إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية

محمد صلاح

اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

قاعدة العديد

أوامر لعدد من العسكريين بمغادرة قاعدة العديد بحلول مساء اليوم

تردد قناة الجزائرية الأرضية

مصر تواجه السنغال اليوم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

ماني ومحمد صلاح

بـ التردد.. قنوات مجانية ومشفرة تنقل مباراة مصر والسنغال

مصر ضد السنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

الأنبا إرميا

الأنبا إرميا يستقبل وفدًا من 50 شخصًا من أبناء الكنيسة بأبراشية ملبورن |صور

شهادة الادخار الرباعية 2026 بعائد تراكمي 100% تجذب المدخرين بعد خفض الفائدة

بعد خفض الفائدة.. شهادة الادخار الرباعية 2026 بعائد تراكمي 100%

وزير الصحة

وزير الصحة يوجه بسرعة تنفيذ الميكنة والتحول الرقمي بمستشفيات المؤسسة العلاجية

بالصور

محافظ الشرقية: تطوير وتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب البلد بتكلفة 5 ملايين جنيه

بتكلفة 17 مليونًا و648 ألف جنيه.. محافظ الشرقية يفتتح مدرسة بهنيا الثانوية التجارية بديرب نجم|صور

طريقة عمل الجمبرى المشوى بالثوم و العسل

هشاشة العظام.. علامات تحذيرية لإصابتك بهذا المرض الصامت

يسون خيمينيز

الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

