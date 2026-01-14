الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة باقتحام شقتها من مالكها

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرّر مستأجرة إحدى الشقق السكنية "كمعمل للتحاليل الطبية" بالإسماعيلية من قيام مالك الشقة بالدخول للمعمل عنوة ونزع اللافتات الخاصة به وسرقة محتوياتها والزعم بقيامها بإبلاغ الأجهزة الأمنية دون جدوى.



بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 8 / الجارى تبلغ لمركز شرطة التل الكبير من (مالك الشقة المشار إليها - مقيم بدائرة المركز) بقيام القائمة على النشر (مقيمة بذات الدائرة) بكسر باب شقته "محل الخلاف" والدخول إليها دون وجه حق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وباستدعاء القائمة على النشر وسؤالها قررت بتضررها من (مالك الشقة المشار إليه ، وعاطل وسيدة- مقيمين بذات الدائرة) لقيام الأول بشراء الشقة المستأجرة لها كمعمل تحاليل من مالكها السابق وتأجيرها للمشكو فى حقهما الثانى والثالثة بموجب عقد إيجار رسمى.

بمواجهة المشكو فى حقهم أقر الأول بشراء الشقة من مالكها السابق عقب إنتهاء المدة الإيجارية بين الشاكية ومالكها منذ عام 2022 وقيامه بتأجيرها للثانى والثالثة بموجب عقد إيجار جديد وعدم صحة إدعاء الشاكية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





