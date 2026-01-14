قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جمال علام: أتوقع فوز مصر على السنغال بركلات الترجيح وبلوغ نهائى الكان
إعلام عبري: شركة لوفتهانزا أبلغت موظفيها بالاستعداد لمغادرة إسرائيل وإلغاء الرحلات بدءا من الغد
محافظ الغربية يتفقد تركيب وتشغيل إشارة ضوئية بكاميرات مراقبة في شارع البحر بالمحلة
ماتت من الجوع.. كيف أنهى الأب حياة فتاة قنا في غرفة مغلقة؟
إعلام إسرائيلي: استعداد للانتقال إلى المرحلة الثانية لخطة السلام في غزة
كأس أمم إفريقيا.. غياب رسمي لثنائي السنغال ديارا وكوليبالي عن المباراة المقبلة
رئيس حزب الإصلاح والنهضة: بيان الفصائل الفلسطينية يثمن دور مصر في دعم قطاع غزة
بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة والدة الإعلامية شيماء جمال بتهمة سب محامين
لتدعيم الخدمة الطبية.. افتتاح وحدة السكتات الدماغية بمستشفى مطاي المركزي
خدمة جديدة من البريد للمستأجرين.. وهذه ضوابط الحصول على السكن البديل
كأس الأمم الإفريقية.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من لقاء مصر والسنغال
ضرب محمد هاني وخناقة شوارع في مباراة مصر والسنغال
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

بمسلسل «إفراج».. أحمد عبد الحميد يعود لاستئناف نشاطه الفني بعد وفاة ابنته ووالده

الفنان أحمد عبد الحميد
الفنان أحمد عبد الحميد
أوركيد سامي

عاد الفنان أحمد عبد الحميد لاستئناف نشاطه الفني من جديد، وذلك بعد أيام قليلة من مروره بظروف إنسانية صعبة تمثلت في وفاة ابنته ووالده.
ويشارك أحمد عبد الحميد في بطولة مسلسل «إفراج»، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026، عبر شاشة MBC.
وشارك الفنان بوستر المسلسل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، في إشارة إلى عودته للعمل واستكمال التزاماته الفنية.
ويُعد مسلسل «إفراج» من الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني المقبل، حيث يضم نخبة من النجوم، ومن المتوقع أن يحقق حضورًا قويًا عند عرضه.


مسلسل افراج

ويقدم عمرو سعد شخصية عباس الريس في دراما شعبية اجتماعية.

ويضم فريق عمل مسلسل إفراج مجموعة من النجوم منهم عمرو سعد، وعبدالعزيز مخيون، وسما إبراهيم، وتارا عماد، وحاتم صلاح، وعلاء مرسي، وسارة بركة، وشريف الدسوقي، وصفوة، وبسنت شوقي، وجهاد حسام الدين، وأحمد عبدالحميد، ودنيا ماهر، ورضا إدريس، وعمر السعيد، والمسلسل من تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي وأحمد بكر، وإنتاج  صادق الصباح، وإخراج أحمد خالد موسى.

احمد عبد الحميد اخبار الفن نجوم الفن

سعر الجنيه الذهب في الكويت

سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم الأربعاء

وزير البترول يبحث مع شلمبرجير العالمية التعاون في مجال المعادن الحيوية

لاستخراج الليثيوم.. وزير البترول يبحث مع شلمبرجير العالمية التعاون في مجال المعادن الحيوية

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،

رئيس الرقابة المالية: وثيقة سند الملكية تختلف جوهريا عن التأمين التقليدي على العقارات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطس المسلوقة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطس المسلوقة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطس المسلوقة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطس المسلوقة؟

محافظ الشرقية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج في مسجد الفتح بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

استراجانوف الدجاج بالمشروم الكريمي

استراجانوف الدجاج بالمشروم الكريمي
استراجانوف الدجاج بالمشروم الكريمي
استراجانوف الدجاج بالمشروم الكريمي

محافظ الشرقية: تطوير وتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب البلد بتكلفة 5 ملايين جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

يسون خيمينيز

الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد