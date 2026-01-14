بمسلسل «إفراج».. أحمد عبد الحميد يعود لاستئناف نشاطه الفني بعد وفاة ابنته ووالده

عاد الفنان أحمد عبد الحميد لاستئناف نشاطه الفني من جديد، وذلك بعد أيام قليلة من مروره بظروف إنسانية صعبة تمثلت في وفاة ابنته ووالده.

ويشارك أحمد عبد الحميد في بطولة مسلسل «إفراج»، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026، عبر شاشة MBC.

وشارك الفنان بوستر المسلسل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، في إشارة إلى عودته للعمل واستكمال التزاماته الفنية.

ويُعد مسلسل «إفراج» من الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني المقبل، حيث يضم نخبة من النجوم، ومن المتوقع أن يحقق حضورًا قويًا عند عرضه.



مسلسل افراج

ويقدم عمرو سعد شخصية عباس الريس في دراما شعبية اجتماعية.

ويضم فريق عمل مسلسل إفراج مجموعة من النجوم منهم عمرو سعد، وعبدالعزيز مخيون، وسما إبراهيم، وتارا عماد، وحاتم صلاح، وعلاء مرسي، وسارة بركة، وشريف الدسوقي، وصفوة، وبسنت شوقي، وجهاد حسام الدين، وأحمد عبدالحميد، ودنيا ماهر، ورضا إدريس، وعمر السعيد، والمسلسل من تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي وأحمد بكر، وإنتاج صادق الصباح، وإخراج أحمد خالد موسى.