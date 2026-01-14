رفع كفاءة وإعادة تشغيل المركز الثقافي بمركز ومدينة القنطرة شرق بعد فترة كبيرة من الغلق

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق بالمرحلة الأولى من رفع كفاءة المركز الثقافي التابع للوحدة المحلية للمركز والمدينة، إيمانًا بدور الثقافة والفنون في الارتقاء بالأمم والشعوب، وفقًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالاهتمام بالأنشطة الثقافية والفنية ورعاية ودعم الموهوبين.

وصرح إبراهيم مطر رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، أنه تم رفع كفاءة المبنى بعد سنوات من غلقه، وتم إعادة تشغيله وفتحه أمام أهالي القنطرة شرق، هذا إلى جانب إعادة توصيل المرافق العامة للمبنى من "كهرباء ومياه".

مضيفًا أنه عقب إعادة تشغيله، استقبل المركز عدد من الطلبة والطالبات للاطلاع بجانب استقبال بعض المواهب؛ من أجل تنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم الإبداعية وبناء جيل واع مثقف منتمي ومحبًا لوطنه.

مؤكدًا أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة التفاعلية الثقافية والفنية بالمركز الثقافي بالقنطرة شرق.