استجابة طبية عاجلة بمستشفى زاوية الناعورة المركزي تنقذ مصابا عقب حادث طارئ

استقبل مستشفى زاوية الناعورة المركزي في مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، بقيادة الدكتور جمال رشاد مدير المستشفى مصابًا جراء حادث طارئ، حيث تم التعامل مع الحالة بشكل فوري منذ لحظة دخوله المستشفى، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان بضرورة سرعة الإستجابة للحالات الحرجة وتقديم الرعاية الطبية العاجلة.

وعلى الفور، تم توقيع الكشف الطبي اللازم واتخاذ القرار الطبي العاجل، حيث جرى إجراء تدخل جراحي فوري للمصاب داخل المستشفى، مع توفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة، بما ساهم في استقرار الحالة الصحية للمريض.

وجاء التدخل الجراحي من خلال فريق طبي وتمريضي متكامل ضم:

الدكتور أحمد كامل – جراحة عظام، الدكتور محمد جمال – تخدير مس أمينة عوض، مس مارينا غالي.

وقد عمل الفريق بكفاءة عالية ووفق البروتوكولات الطبية المعتمدة لضمان تقديم أفضل رعاية صحية ممكنة للمصاب.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور عمرو مصطفى، وكيل الوزارة ، أن مستشفيات المحافظة على جاهزية تامة للتعامل مع الحوادث والطوارئ على مدار الساعة، مشيدًا بسرعة التدخل الطبي وتكامل أداء الفرق الطبية والتمريضية، ومؤكدًا استمرار العمل على دعم المستشفيات بالإمكانيات اللازمة لضمان سلامة المواطنين وتقديم خدمة صحية آمنة وفعّالة.