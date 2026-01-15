قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الطائفة الإنجيلية يوقع عقد تخصيص أرض المقر الجديد وبناء كنيسة بالعاصمة الإدارية
آية سماحة:رشاقتي ده كرم كبير من عند ربنا جيناتي حلوة مش نحت
متضررو السيول.. تسليم 256 عقدًا للوحدات السكنية الكاملة التجهيز والفرش للأسر المستفيدة
أبو الغيط يناقش تطورات خطة السلام في غزة مع وزير خارجية الهند | صور
القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر و نيجيريا في كأس الامم الافريقية
ياسين بونو يهدد عرش الحضري في أمم أفريقيا.. تصديات تاريخية تقود المغرب للنهائي
حلقت حواجبي وكنت بعمل مشكلات بالصغر.. آية سماحة عن طفولتها
الانسحابات تعصف ببيت الأمة.. حسان وأبو شقة يتنازلان عن الترشح لرئاسة الوفد
صيام الإسراء والمعراج 2026.. اعرف حكمه وهل هو بدعة أم لا؟
فرنسا ترسل وسائل برية وجوية وبحرية إضافية إلى جرينلاند خلال أيام
المغرب ملك ركلات الترجيح.. سلسلة انتصارات تاريخية عبر جميع الفئات
بميزات ثورية.. إليك أفضل هاتف ألعاب في 2026
طلب مُتزايد على المعادن.. قطاع التعدين في السعودية يتأهب لمرحلة جديدة من التنقيب والاستكشاف

وكالات


يواصل قطاع التعدين في السعودية تعزيز جاهزيته للمرحلة المقبلة، مدعوماً باكتمال أعمال المسح الجيولوجي، وتوسع أنشطة الاستكشاف، واستعداد الشركات المحلية والعالمية لمواكبة الطلب المتزايد على المعادن، وفق تصريحات مسؤولين لـ"الشرق".

المملكة بدأت مرحلة جديدة من أعمال استكشاف المعادن، بعد اكتمال أكبر مسح جيوفيزيائي على مستوى العالم لمنطقة محددة، شمل كامل الدرع العربي بمساحة تقدر بنحو 630 ألف كيلومتر مربع، بحسب الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية عبدالله الشمراني.

أوضح الشمراني، في مقابلة مع "الشرق"، أن المرحلة الأولى من المسح الجيوفيزيائي، التي ركزت على المسح المغناطيسي والإشعاعي، اكتملت بكامل بياناتها، وأسفرت عن إنتاج 266 خريطة جيولوجية، تحدد مواقع المعادن والأحزمة المعدنية، ما يعزز وضوح الفرص أمام المستثمرين.

وأشار إلى أن الهيئة تستعد لإطلاق مرحلة استكشاف مقنن باستخدام تقنيات الجاذبية والكهرومغناطيسية في مناطق مختارة من الدرع العربي، متوقعاً بدء الأعمال خلال الفترة القريبة المقبلة. كما لفت إلى انطلاق أعمال مسح الغطاء الرسوبي، الذي يُعتقد أن بعض المعادن هاجرت إليه من الدرع العربي، على مساحة تصل إلى 100 ألف كيلومتر مربع، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق الاكتشافات وتعزيز قاعدة البيانات الجيولوجية للمملكة.

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر

البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

بتترمي في الزبالة .. مادة مهملة تمنع الأمراض الشائعة وتعالج القولون

طريقة عمل طاجن لحمة الراس ببوكيه جارنيه في الفرن

عشان ماتحصلش نتيجة عكسية.. إليك الطريقة الصحيحة لاستخدام زيت جوز الهند

فيروس غامض ينتشر مع الإنفلونزا في بريطانيا.. ما هو الأدينوفيروس وأعراضه وطرق الوقاية؟

5 دقائق مشي يوميًا قد تطيل عمرك.. دراسة تكشف مفاجأة

الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

إزاي لسه عايش ..تصريحات مثيرة للجدل عن نظام ترامب الغذائي

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

