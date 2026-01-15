طلب مُتزايد على المعادن.. قطاع التعدين في السعودية يتأهب لمرحلة جديدة من التنقيب والاستكشاف



يواصل قطاع التعدين في السعودية تعزيز جاهزيته للمرحلة المقبلة، مدعوماً باكتمال أعمال المسح الجيولوجي، وتوسع أنشطة الاستكشاف، واستعداد الشركات المحلية والعالمية لمواكبة الطلب المتزايد على المعادن، وفق تصريحات مسؤولين لـ"الشرق".

المملكة بدأت مرحلة جديدة من أعمال استكشاف المعادن، بعد اكتمال أكبر مسح جيوفيزيائي على مستوى العالم لمنطقة محددة، شمل كامل الدرع العربي بمساحة تقدر بنحو 630 ألف كيلومتر مربع، بحسب الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية عبدالله الشمراني.

أوضح الشمراني، في مقابلة مع "الشرق"، أن المرحلة الأولى من المسح الجيوفيزيائي، التي ركزت على المسح المغناطيسي والإشعاعي، اكتملت بكامل بياناتها، وأسفرت عن إنتاج 266 خريطة جيولوجية، تحدد مواقع المعادن والأحزمة المعدنية، ما يعزز وضوح الفرص أمام المستثمرين.

وأشار إلى أن الهيئة تستعد لإطلاق مرحلة استكشاف مقنن باستخدام تقنيات الجاذبية والكهرومغناطيسية في مناطق مختارة من الدرع العربي، متوقعاً بدء الأعمال خلال الفترة القريبة المقبلة. كما لفت إلى انطلاق أعمال مسح الغطاء الرسوبي، الذي يُعتقد أن بعض المعادن هاجرت إليه من الدرع العربي، على مساحة تصل إلى 100 ألف كيلومتر مربع، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق الاكتشافات وتعزيز قاعدة البيانات الجيولوجية للمملكة.